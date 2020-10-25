25 октября 2020, 10:03
Нагорный Карабах заявил об обстрелах пяти сел
Азербайджанские военные сегодня ночью обстреляли населенные пункты в Мартунинском и Аскеранском районах, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта остаются в убежищах из-за опасений новых обстрелов.
Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило о боях на шести направлениях фронта. В ходе военных действий в зоне карабахского конфликта азербайджанские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек, заявило Минобороны страны.
Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".
Сегодня ночью обстрелам с азербайджанской стороны подверглись села Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен в Мартунинском районе и село Аветараноц в Аскеранском районе, сообщила сегодня служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Ракетные удары велись по населенным пунктам и по прилегающим к ним территориям с лесами и полями, отмечается в пресс-релизе ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла". По данным пресс-службы, в этих населенных пунктах нет военных объектов.
«Жертв среди гражданского населения нет», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы Унан Тадевосян.
Комментариями Минобороны Азербайджана относительно этого заявления об обстрелах "Кавказский узел" пока не располагает.
Жители Степанакерта сообщили о ночи без обстрелов
Тадевосян также рассказал, что ночь в Степанакерте прошли без обстрелов. Однако по рекомендации службы по чрезвычайным ситуациям население оставалось в убежищах, отметил он.
Жительница Степанакерта Асмик Арушанян подтвердила, что ночью город не обстреливался. "Но далекая канонада была слышна по всему периметру", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она сказала, что запланировала на сегодня "пересадить розы в саду".
Пенсионер Слава Григорян рассказал, что «с утра в убежищах каждый занят своим делом: женщины делают уборку, некоторые мужчины ушли на работу, а часть обсуждает политическую ситуацию в мире». По его словам, люди остаются в убежищах. "Покидать их не собираемся, потому что обстрелы могут возобновиться", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".
Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"