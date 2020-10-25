Нагорный Карабах заявил об обстрелах пяти сел

25 октября 2020, 10:03

Азербайджанские военные сегодня ночью обстреляли населенные пункты в Мартунинском и Аскеранском районах, заявила служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта остаются в убежищах из-за опасений новых обстрелов.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило о боях на шести направлениях фронта. В ходе военных действий в зоне карабахского конфликта азербайджанские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек, заявило Минобороны страны.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня ночью обстрелам с азербайджанской стороны подверглись села Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен в Мартунинском районе и село Аветараноц в Аскеранском районе, сообщила сегодня служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Ракетные удары велись по населенным пунктам и по прилегающим к ним территориям с лесами и полями, отмечается в пресс-релизе ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла". По данным пресс-службы, в этих населенных пунктах нет военных объектов.

«Жертв среди гражданского населения нет», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы Унан Тадевосян.

Комментариями Минобороны Азербайджана относительно этого заявления об обстрелах "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Степанакерта сообщили о ночи без обстрелов

Тадевосян также рассказал, что ночь в Степанакерте прошли без обстрелов. Однако по рекомендации службы по чрезвычайным ситуациям население оставалось в убежищах, отметил он.

Жительница Степанакерта Асмик Арушанян подтвердила, что ночью город не обстреливался. "Но далекая канонада была слышна по всему периметру", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она сказала, что запланировала на сегодня "пересадить розы в саду".

Пенсионер Слава Григорян рассказал, что «с утра в убежищах каждый занят своим делом: женщины делают уборку, некоторые мужчины ушли на работу, а часть обсуждает политическую ситуацию в мире». По его словам, люди остаются в убежищах. "Покидать их не собираемся, потому что обстрелы могут возобновиться", - сказал Григорян корреспонденту "Кавказского узла".