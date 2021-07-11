Останки трех военных найдены в Гадрутском районе

11 июля 2021, 07:20

Карабахские спасатели обнаружили останки еще троих человек, погибших в местах боев в Нагорном Карабахе. Общее число найденных тел и останков армянских военных достигло 1604.

Как писал "Кавказский узел", карабахские спасатели 4 июля информировали об обнаружении останков четверых военных в районе Варанды (азербайджанское название – Физули) и Джракана (азербайджанское название - Джабраил). Общее число найденных останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1595.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Поисковики обнаружили останки еще троих погибших военнослужащих в Гадрутском районе, сообщил вечером 10 июля начальник управления информации и связей с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян на своей странице в Facebook. Их личности будут установлены после судебно-медицинских экспертиз, указано в сообщении.

Отмечается, что их личности будут установлены после судебно-медицинских экспертиз.

Всего за время поисков на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, найдены тела и останки 1604 человек, указал он.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".