Почти две тысячи российских миротворцев направились в Нагорный Карабах

10 ноября 2020, 03:37

Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии. Командование миротворческих сил развернуто в Степанакерте.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из пунктов мирного соглашения является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции.

1960 российских военных, которые, согласно подписанному соглашению о прекращении войны в зоне карабахского конфликта, выдвинулись сегодня, 10 ноября в Нагорный Карабах, пишет "Газета.ру".

Переброска миротворческого контингента, основу которого составляют военнослужащие подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска. В зоне конфликта также будут доставлены 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники, пишет РИА "Новости".

Командование миротворческих сил развернуто в районе Степанакерта, сообщает "Звезда".

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.