10 ноября 2020, 03:37
Почти две тысячи российских миротворцев направились в Нагорный Карабах
Российские миротворцы выдвинулись в Нагорный Карабах для участия в миротворческой миссии. Командование миротворческих сил развернуто в Степанакерте.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. Одним из пунктов мирного соглашения является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что миротворческую миссию будут осуществлять совместно военные из России и Турции.
1960 российских военных, которые, согласно подписанному соглашению о прекращении войны в зоне карабахского конфликта, выдвинулись сегодня, 10 ноября в Нагорный Карабах, пишет "Газета.ру".
Переброска миротворческого контингента, основу которого составляют военнослужащие подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска. В зоне конфликта также будут доставлены 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники, пишет РИА "Новости".
Командование миротворческих сил развернуто в районе Степанакерта, сообщает "Звезда".
"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что, подписывая соглашение, принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить военные действия. Недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна. Они также ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны.
Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"