10 декабря 2020, 17:15

Обнародован список имен 33 погибших военных Нагорного Карабаха

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало новый список с именами погибших во время осенней войны, в него вошли 33 человека. Общее число погибших в этой войне военнослужащих Нагорного Карабаха достигло 1779.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Нагорного Карабаха дополнило 2 декабря именной список погибших во время обострения конфликта солдат 34 именами, и число их выросло до 1746.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня опубликовало на своем сайте список имен еще 33 погибших солдат 1967-2002 годов рождения. Воинские звания и даты гибели в публикации не указаны. Общее число погибших солдат Армии обороны Нагорного Карабаха достигло 1779.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил 19 ноября о 2425 бойцах Армии обороны, погибших в ходе осенних боев. Солдаты продолжают гибнуть и после прекращения полномасштабных боев. Так, 1 декабря при разминировании погибли двое карабахских военных.

Служба Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после осенних боев обнаружила тела 693 армянских военнослужащих. Азербайджан до сих пор не пустил поисковиков в ряд южных районов зоны конфликта и затягивает процесс обмена телами, заявил представитель карабахской Службы по чрезвычайным ситуациям.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 военнослужащих, пропавших без вести. Данные родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о 60 солдатах, находящихся в азербайджанском плену, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан передал Армении трех пленных", "Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Власти Армении обозначили сроки начала переговоров о границе с Азербайджаном".

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