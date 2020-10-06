Жители прифронтовых сел в Азербайджане остались дома вопреки обстрелам          

06 октября 2020, 20:16

Из ряда азербайджанских сел в прифронтовой зоне уехали женщины, дети и старики, однако остальные жители не хотят надолго покидать дома и хозяйство, рассказал активист Аваз Гасанов. Среди пострадавших при обстрелах есть дети и женщины.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", число мирных жителей Азербайджана, погибших в результате обстрелов с 27 сентября, достигло сегодня 27 человек. Ранен 141 житель Азербайджана, разрушены 376 домов, сообщила Генпрокуратура страны. Армения отрицает обвинения в обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались полномасштабные боевые действия. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 18 мирных жителей, еще около 80 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Среди гражданских лиц, раненных в ходе обстрелов населенных пунктов Азербайджана, есть женщины и дети. По данным на 5 октября, среди пострадавших были 92 мужчины, 30 женщин и 7 детей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Генпрокуратуре Азербайджана.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших есть тяжелораненые, однако с 27 сентября только один из госпитализированных скончался.

В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что «раненым оказывается необходимая медицинская помощь, проблем с персоналом, медикаментами нет, в больницах есть достаточно койко-мест». Более подробную информацию в управлении предоставить отказались, сославшись на военное положение.

Замглавврача Агджабединской центральной районной больницы Али Ибадов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что к ним в учреждение в связи с обстрелами поступили двое гражданских лиц. Оба пациента получили осколочные ранения. «Это ребенок и его дядя. Ребенку сделали перевязки, он уже выписан. Молодому человеку сделали операцию, состояние его удовлетворительное», - сказал Ибадов.

Руководители больниц городов Барда и Гянджи, куда в основном доставляются раненые мирные жители, оказались недоступны для комментариев.

По словам главы Общества гуманитарных исследований Аваза Гасанова, раненых помещают в больницы прифронтовых районов - эти медучреждения в достаточной мере обеспечены необходимым оборудованием. Из города Тертер, который уже не первые сутки находится под интенсивным обстрелом, окрестных сел и из Агдамского района пострадавших доставляют в основном в больницу города Барда, а в остальных районах и городах раненые мирные жители помещаются в местные больницы, пояснил он.

«Точной информации о состоянии раненых нет. В принципе, в районных больницах есть все для лечения, но в особых случаях тяжелораненых могут транспортировать санавиацией в Баку», - сказал Гасанов. Активист не встречал в социальных сетях сообщений о проблемах с медицинской помощью пострадавшим.

Практически из всех населенных пунктов Тертерского, Агдамского и Физулинского районов, которые находятся под систематическими обстрелами, вывезли детей, женщин и пожилых людей, отметил Аваз Гасанов. По словам активиста, они отправлены к родственникам и знакомым в другие регионы страны. В городах и селах, которые стали подвергаться обстрелам в последние дни, население в основном остается, но если интенсивность обстрелов возрастет, женщин и детей также отправят к родственникам.

«Я на днях был в прифронтовой зоне. Люди не хотят оставлять своих домов, очагов: там, где это возможно, они продолжают даже заниматься хозяйством. У молодежи патриотический подъем, многие записываются добровольцами. Некоторые поселились в этих селах после того, как их села были захвачены в 1992-1993 годах», - сказал Гасанов.

Дефицита продуктов в прифронтовой зоне не наблюдается: магазины работают как минимум несколько часов в сутки, также продукты местным жителям привозят волонтеры. Принудительная эвакуация, с учетом военного положения, юридически возможна, однако необходимости в ней власти пока не видят, объяснил он.

Специально оборудованных убежищ в прифронтовых селах практически нет, отметил активист. «В селах убежищ не было оборудовано. Обычно обстрелы были непродолжительными и надолго покидать жилье не приходилось. В некоторых местах люди сами вырыли землянки и закрыли их подручными средствами. Убежищами в основном были оборудованы дома в городе Тертер, который все эти годы регулярно подвергался обстрелам. Все новые здания там оборудованы в подвалах убежищами. Убежища есть в многоэтажных зданиях, построенных там для беженцев», - сказал Гасанов.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"