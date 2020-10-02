Армения ограничила поездки в Нагорный Карабах

02 октября 2020, 10:58

Власти Армении призвали жителей отказаться от частного сбора помощи для Нагорного Карабаха и ввели пропуски для поездок на его территорию.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. Армения считает, что в конфликте уже участвуют турецкие военно-воздушные силы. 1 октября власти Нагорного Карабаха заявили, что армянские диаспоры разных стран мира собрали в поддержку непризнанной республики 10,5 млн долларов.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Ограничения на поездки в Нагорный Карабах введены в частности для того, чтобы разгрузить дороги для бесперебойного сообщения. Движение ограничено для всех машин, кроме перевозок для нужд армии и правительства Нагорного Карабаха, а также кроме поездок, на которые имеется разрешение, сообщило сегодня правительство Армении.

"Исходя из соображений безопасности в условиях военного положения в Республике Армения и Республике Арцах с 14.00 часов (13.00 мск – прим. "Кавказского узла") 2 октября будет действовать ряд ограничений и регулирований", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте правительства Армении.

Также власти страны призвали жителей воздержаться от сбора товаров в помощь жителям Нагорного Карабаха без координации с местной администрацией. "Любые продовольственные, непродовольственные товары и лекарства нуждаются в сортировке, имеют срок годности, правила безопасности и хранения, которые могут быть обеспечены только соответствующими специалистами", – сказано в сообщении. Поддержку следует оказывать через областные, городские и общинные муниципалитеты, в которых имеются списки о необходимых вещах, отметило правительство.

Для оказания помощи Нагорного Карабаху создан координационный штаб и горячая линия, по которой можно задать любые вопросы, связанные с военным положением, сказано в сообщении.