Житель Барда на развалинах своего дома. 08.10.2020 Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

08 октября 2020, 16:06

Число жертв обстрелов среди мирных жителей Азербайджана достигло 31

Минобороны Азербайджана заявило о ракетном ударе по городу Барда, ранения получили семь человек. Общее число мирных жителей, погибших в результате обстрелов с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе, достигло 31, 154 получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", обстреляны села в Бардинском, Агджабединском, Геранбойском, Тертерском и Агдамском районах, есть погибшие, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

В ходе сегодняшних обстрелов погибла жительница села Шахмеммедли Геранбойского района Гулиева Турйан, 1957 года рождения, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. По данным на 13.00 (12.00) 8 октября число жертв среди мирных жителей с 27 сентября составило 31, еще 154 ранены. Разрушены и серьезно повреждены 133 гражданских объекта и 928 жилых  домов, заявило сегодня ведомство. 

О ракетном ударе с комплекса "Точка-У" по городу Барда сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. В результате падения снарядов семь мирных жителей получили ранения, есть разрушения, отмечается в сообщении.

Сегодня около 11.00 (10.00 по мск) в результате падения ракеты на территорию расположенного в центре Барды ресторана Qədim Bərdə  (Древняя Барда) два человека получили различные ранения и были госпитализированы. Кроме того, ракеты, упавшие близ средней школы №5 города Барда, нанесли серьезный ущерб зданию и многочисленным транспортным средствам, пострадали пять человек, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана

Снаряд упал прямо на ресторан, рассказал житель Барды Самир Гасанов, ставший очевидцем падения ракеты. "Все произошло буквально мгновенно. Я был примерно в 100 метрах от ресторана. Ракета упала прямо на ресторан, и через несколько секунд от него ничего буквально не осталось. Хорошо, что это было утром, когда в ресторане нет посетителей", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, пострадали и окрестные дома, где выбило окна.

Также ракетным и артиллерийским обстрелам подверглись города Гянджа, Барда, Тертер и села Агдамского, Геранбойского, Физулинского районов, сообщило военное ведомство Азербайджана. 

В зоне карабахского конфликта с 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 339 солдат Армии обороны и 23 мирных жителя, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Два беспилотника упали в Грузии недалеко от границы с Азербайджаном", "Жители Тертерского района заметили снижение интенсивности обстрелов", "«Новая газета»: жители Нагорного Карабаха связали усиление обстрелов со скорым перемирием".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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