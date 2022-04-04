Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций на границе с Арменией

04 апреля 2022, 16:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подразделения азербайджанской армии в Товузском районе вечером 3 апреля были обстреляны с территории Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянская сторона не открывала огонь, возразило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 3 марта Азербайджан заявил, что армянские солдаты обстреляли позиции азербайджанских военных в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь. В конце марта обострилась ситуация на линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха. Минобороны России обвинило азербайджанских военных в нарушении трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Ведомство заявило, что 24 и 25 марта азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев и обстреляли подразделения карабахской армии с турецких беспилотников. 27 марта Минобороны России сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. Армении и Азербайджану для урегулирования всех нерешенных вопросов следует провести переговоры, заявил действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау.

Вечером 3 апреля Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "3 апреля в 23.00 (22.00 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в селе Мушуркенд Товузгалинского района (Тавушская область Армении – Прим. "Кавказского узла"), обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Агдам Товузского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана от 4 апреля, переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона предприняла "адекватные ответные меры". Среди личного состава и техники азербайджанской армии потерь нет, отмечает военное ведомство в заключение.

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что вечером 3 апреля подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на северо-восточной границе Республики Армения, не соответствует действительности, заявило в ответ Минобороны Армении.

"Армянская сторона не открывала огонь в направлении ВС Азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна, она находится под полным контролем вооруженных сил Республики Армения", - говорится в сообщении. опубликованном на сайте ведомства.

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После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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