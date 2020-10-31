31 октября 2020, 19:47
Арестован плененный армянскими военными житель Сирии
Заключен под стражу житель Сирии Михраб Аль Шхаир, которого Генпрокуратура Армении считает азербайджанским наемником и участником нападений на мирных жителей.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало видео, где пленный назвался наемником, прошедшим подготовку в Турции. В плен взят уроженец сирийского города Хама, задержанный 29 октября, заявило Минобороны Армении.
По данным Генпрокуратуры Армении, предполагаемый наемник был переведен 19 октября из террористического лагеря, расположенного на севере Сирии, в Азербайджан посредством Турции. Аль Шхаир - житель сирийского городка Хама 1975 года рождения. "Михраб Мухаммад Аль Шхаир принимал непосредственное участие в операциях в Карабахе", - заявила Аревик Хачатрян.
Власти Азербайджана к 18.40 мск 31 октября не комментировали возбуждение этого уголовного дела. При этом ранее Генпрокурор Азербайджана обвинил Армению в использовании наемников из Грузии, Франции, США и Белоруссии.
Еще в начале октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию, сотнях сирийских боевиков, связанных с Турцией написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух сирийцев, участвовавших в переброске боевиков.
Власти Турции и Азербайджана отрицают использование наемников. Азербайджанские аналитики раскритиковали расследование группы Conflict Intelligence Team, которое говорит об участии сирийских наемников в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"