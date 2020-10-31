Арестован плененный армянскими военными житель Сирии

31 октября 2020, 19:47

Заключен под стражу житель Сирии Михраб Аль Шхаир, которого Генпрокуратура Армении считает азербайджанским наемником и участником нападений на мирных жителей.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", военное ведомство Нагорного Карабаха опубликовало видео, где пленный назвался наемником, прошедшим подготовку в Турции. В плен взят уроженец сирийского города Хама, задержанный 29 октября, заявило Минобороны Армении.

Михраб Мухаммад Аль Шхаир сегодня был арестован, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Она уточнила, что арестованный заподозрен в совершении преступлений, предусмотренных 389 статьей УК Армении ("Международный терроризм"), статьей 390 (Серьезные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, нападение на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, нападение на лиц, заведомо для виновного прекративших свое непосредственное участия в военных действиях), а также статьей 395 ("Участие наемника в вооруженных конфликтах или военных действиях").

По данным Генпрокуратуры Армении, предполагаемый наемник был переведен 19 октября из террористического лагеря, расположенного на севере Сирии, в Азербайджан посредством Турции. Аль Шхаир - житель сирийского городка Хама 1975 года рождения. "Михраб Мухаммад Аль Шхаир принимал непосредственное участие в операциях в Карабахе", - заявила Аревик Хачатрян.

Власти Азербайджана к 18.40 мск 31 октября не комментировали возбуждение этого уголовного дела. При этом ранее Генпрокурор Азербайджана обвинил Армению в использовании наемников из Грузии, Франции, США и Белоруссии.

Еще в начале октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию, сотнях сирийских боевиков, связанных с Турцией написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух сирийцев, участвовавших в переброске боевиков.

Власти Турции и Азербайджана отрицают использование наемников. Азербайджанские аналитики раскритиковали расследование группы Conflict Intelligence Team, которое говорит об участии сирийских наемников в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.