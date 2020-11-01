01 ноября 2020, 08:37

Азербайджан заявил о ракетных и артиллерийских атаках на фронте

Боевые действия в зоне карабахского конфликта 31 октября и в ночь на 1 ноября велись на четырех направлениях фронта, армянские военные применили ракетное и артиллерийское орудие, заявило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 31 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов.

Днем 31 октября и в ночь на сегодня боевые операции продолжались в основном на Агдеринском (Тертерский район Нагорного Карабаха.- Прим. "Кавказского узла"), Агдамском, Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы) и Губадлинском (Кашатагский район Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")  направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана на своем сайте. 

Азербайджанские позиции и населенные пункты на различных направлениях фронта были обстреляны "из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией", отмечает ведомство.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил об обстрелах азербайджанскими военными 31 октября Степанакерта, Шуши, Мартакерта и Мартуниа. В селе Гергер погиб мирный житель, сообщил он.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

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