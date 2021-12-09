Два жителя Азербайджана погибли при взрыве мины

09 декабря 2021, 17:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Шушинском районе при взрыве мины погибли двое молодых рабочих, занимавшихся восстановительными работами, сообщили в азербайджанской полиции.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября при проведении ремонтно-строительных работ на территории села Мехдили в Джебраильском районе мирный житель подорвался на мине. По данным Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) на 30 ноября, на перешедших под контроль Азербайджана территориях с момента окончания военных действий на минах подорвались 73 мирных жителя, 24 погибли. 51% всех случаев подрыва на минах произошли при незаконном проникновении на освобожденные территории, а 26% - при выходе за пределы очищенной от мин территории.

Сегодня около 9.00 (8.00 мск) во время восстановительных работ в селе Дашалты Шушинского района погибли выполнявшие служебные обязанности житель Исмаиллинского района и житель Гобустанского района, сообщила пресс-служба МВД. "Они погибли, подорвавшись на мине, установленной армянскими военными соединениями", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что погибший 22-летний Орхан Ханатов работал в подрядной компании "Волтач", а 29-летний Вюсал Гандиев работал в строительной компании "Ченгиз Иншаат". Расследование уголовного дела об убийстве двух и более лиц общественно опасным способом передано в Следственное управление Генпрокуратуры

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с 10 ноября 2020 года в результате взрывов мин погибли семь военных и 29 гражданских лиц, пострадали 109 военных и 44 гражданских лица.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что 12 июня Азербайджан передал Армении пятнадцать удерживаемых военнослужащих в обмен на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. 3 июля по инициативе Российской Федерации Армения предоставила Азербайджану карты примерно 92 тысяч противотанковых и противопехотных мин, установленных в Физулинском и Зангиланском районах. Азербайджан, в свою очередь, передал Армении 15 приговоренных судом к лишению свободы военных. 4 декабря были возвращены 10 военнослужащих, захваченных в плен 16 ноября, в обмен на карты минных полей.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".