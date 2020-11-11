Новость об окончании войны обнадежила жителей прифронтовых районов Азербайджана

11 ноября 2020, 00:30

С момента вступления в силу договоренности о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе обстрелов не наблюдалось, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители прифронтовых населенных пунктов Азербайджана. При соблюдении условий перемирия в города и села смогут вернуться женщины и дети, указали они.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в 00.00 мск вступило в силу заявление России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностью Минобороны России приступило к развертыванию миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. Новость о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта обрадовала бакинцев. Они провели стихийные шествия и автопробеги с флагами Азербайджана. В то же время некоторых из них насторожила миротворческая операция России в Нагорном Карабахе.

"Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00.00 по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Согласно подписному мирному соглашению с Азербайджаном, Нагорный Карабах теряет контроль над частью территорий. На "Кавказском узле" опубликована "Карта Карабаха: что получит после войны Азербайджан".

Впервые за последние полтора месяца ночь и день (10 ноября) прошли спокойно, без обстрелов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Тертер Ниямеддин Фарзалиев. "Последний раз по Тертеру выпустили снаряды около полуночи 9 ноября (23.00 мск). К сожалению, был ранен житель города среднего возраста. Надеюсь, что он будет последним раненым в этой войне", - рассказал он около 16.00 мск 10 ноября.

По его словам, впервые с 27 сентября улицы города были многолюдны. "Люди поздравляли друг друга, радовались. В этот раз мы верим в прекращение огня, потому что объявлен конкретный документ с графиком вывода войск", - сказал Фарзалиев.

Однако он считает преждевременным возвращение в Тертер женщин и детей. "Поврежденные дома можно как-то быстро привести в порядок. Жители разрушенных домов могут перебраться к родственникам. Но пока не будут отремонтированы школы и детсады, возвращение детей, думаю, нецелесообразно", - сказал житель города.

В ночь на 10 ноября в результате артиллерийского и ракетного обстрела Тертера осколочные ранения получил 55-летний житель города Сабир Махар оглу Мамедов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана. По его словам, с 27 сентября было ранено 408 жителей прифронтовых районов, погибло 93. Полностью разрушено 3326 домов, 120 многоквартирных жилых знаний, 504 гражданских объектов, отметил сотрудник ведомства.

Житель села Гузанлы Агдамского района Миркиши Мирисмайлов также рассказал, что последний раз стреляли вчера (9 ноября) поздно вечером. "Ночь и день (10 ноября) прошли спокойно. Днем жители устроили празднества в связи с объявлением окончания войны. Для нас, агдамцев, это особенно радостное событие", - сказал он около 16.30 мск.

Президент Азербайджана пообещал, что до 20 ноября мирным путем будет передана под контроль страны часть Агдамского района, и в том числе город Агдам (по административно-территориальному делению Нагорного Карабаха является кварталом города Аскерана. - Прим. "Кавказского узла"), отметил сельчанин.

"Вы не представляете, что это означает для вынужденных переселенцев. У нас тут живут жители этих сел. Они 27 лет живут в каких-то 10 километрах от своих сел, но не могут пойти туда из-за того, что они подконтрольны [Нагорному Карабаху]", - сказал Мирисмайлов.

По его словам, народные празднества в Гузанлы продолжались в течение дня. "На улицах играла музыка, люди поздравляли друг друга, угощали сладостями. Молодежь ходила с флагами", - рассказал Мирисмайлов.

В селе Афатли Агдамского района местные жители также праздновали новость об окончании войны. "Впервые ночь (на 10 ноября) прошла без тревоги. О прекращении огня мы узнали из выступления президента по телевидению. Конечно, сначала реакция селян была настороженной. Уже трижды объявлялось перемирие и спустя несколько часов оно нарушалось. Но в этот раз реально перестали стрелять. Днем (10 ноября) вера в прочность перемирия усилилась. Более того, у нас появилась надежда на возможность мирного возвращения города Агдам и сел нашего района [...]. Люди вышли на улицы и стали поздравлять друг друга, молодежь включила музыку. У односельчан с лиц исчезла тревога и появилась радость", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Байрам Гаджиев около 18.30 мск.

По его словам, если режим прекращения огня продержится несколько дней, то семьи, вывезшие детей и женщин, вернут их обратно.

С ночи 10 ноября обстрелов района нет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Агдамского района.

Сообщений от Минобороны Азербайджана об обстрелах армейских позиций и населенных пунктов 10 ноября на сайте ведомства нет по состоянию на 00.10 мск 11 ноября.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофой договоренность о Нагорном Карабахе. Возвращение Азербайджану пяти прилегающих к Нагорному Карабаху районов по соглашению было бы более выгодным вариантом для Армении, но общество не было готово к такому шагу, отметил он.