Азербайджан заявил об обстрелах прифронтовых сел

28 октября 2020, 08:51

Позиции азербайджанских войск в Тертерском районе обстреливаются из артиллерийских орудий, а ночью удары также наносились по населенным пунктам в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако в уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в его нарушении. Утром 27 октября Азербайджан сообщил о напряженной обстановке в зоне конфликта, а армянская сторона заявила о боях на нескольких направлениях фронта. Вечером стороны обменялись обвинении о вовлечении в конфликт третьих стран.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Минувшей ночью населенные пункты и позиции войск Азербайджана были обстреляны из разных видов оружия, сообщило Минобороны страны. "В ночь на 28 октября подразделения вооруженных сил Армении, не соблюдающие режим гуманитарного прекращения огня, подвергли обстрелу из различных видов оружия позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", – сказано в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Бои продолжались в основном на Агдеринском (Тертерский район Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), Физулинском (Гадрутский и Мартунинский районы Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), Зангиланском (Кашатагский район Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и Губадлинском направлениях фронта, отметило ведомство.

В другом сообщении азербайджанское Минобороны заявило, что около 07.30 (06.30 по мск) 28 октября артиллерийскому обстрелу подвергся Тертерский район.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.