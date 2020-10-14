Расположение города Карвачар (Кельбаджар) в Нагорном Карабахе. Карта "Кавказского узла" https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/354792/

14 октября 2020, 09:53

Армения заявила об обстреле своей территории войсками Азербайджана

Азербайджанские войска обстреляли военную технику, находящуюся на территории Армении, люди не пострадали, сообщило оборонное ведомство Армении.

Что происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", несмотря на действующий с 10 октября режим прекращения огня, стороны карабахского конфликта регулярно обмениваются обвинениями в нарушениях перемирия. Так, сегодня Минобороны обвинило армянских военных в обстрелах Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, а власти Армении заявили, что азербайджанские военные ведут обстрелы по трем направлениям на линии фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. На "Кавказском узле" размещены справка "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроника событий.

Сегодня азербайджанские Вооруженные силы обстреляли технику, несущую боевое дежурство на территории Армении, в приграничной с Карвачаром зоне, предположив, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе делать мишенью находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую нормальное боевое дежурство боевую технику, всего лишь на основе предположений", - написала она, подчеркнув, что "с территории Республики Армения ни одна ракета, снаряд или пуля не были выпущены в направлении Азербайджана".

Жертв и раненых нет, отмечается в сообщении Шушан Степанян, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

Минобороны Азербайджана по состоянию на 09.50 мск не прокомментировало на своем сайте это заявление. Однако ранее ведомство заявило, что в Кельбаджарском районе (согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Карвачар расположен на территории Нагорного Карабаха и носит также азербайджанское название Кельбаджар. - Прим. "Кавказского узла") уничтожены несколько оперативно-тактических комплексов с баллистическими ракетами, установленных армянской стороной и направленных на Гянджу, Мингячевир и другие города. "Азербайджанская армия приняла превентивные меры с целью пресечения ракетного удара", - сообщило Минобороны Азербайджана, добавив, что ракетные комплексы «как легитимная военная цель были нейтрализованы».

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов".

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14 октября 2020, 11:27

14 октября 2020, 10:38

14 октября 2020, 08:55

  • Азербайджан и Армения сообщили о ночных боях на линии фронта

    Армянские военные ночью атаковали азербайджанские позиции, с утра обстреливаются Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, сообщило Минобороны Азербайджана. Число погибших мирных жителей достигло 42, отметила Генпрокуратуры страны. Азербайджанские военные ведут обстрелы по трем направлениям на линии фронта, заявили в свою очередь власти Армении.

14 октября 2020, 08:36

14 октября 2020, 08:02

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