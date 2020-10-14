Азербайджан и Армения сообщили о ночных боях на линии фронта

14 октября 2020, 08:55

Армянские военные ночью атаковали азербайджанские позиции, с утра обстреливаются Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, сообщило Минобороны Азербайджана. Число погибших мирных жителей достигло 42, отметила Генпрокуратуры страны. Азербайджанские военные ведут обстрелы по трем направлениям на линии фронта, заявили в свою очередь власти Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября власти Азербайджана сообщили, что число жертв среди мирного населения достигло 41. Несмотря на действующий в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня, стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 13 октября представитель министерства обороны Армении Арцрун заявил, что из-за очередного удара был сорван обмен телами.

Утром 13 октября Минобороны Азербайджана сообщило о ночных боях на линии фронта и обвинило армянскую сторону об обстреле четырех районов. Минобороны Армении заявило, что армянская сторона соблюдает режим прекращения огня. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что в ночь с 12 на 13 октября ночью мишенью азербайджанских вооруженных сил стали гражданские объекты в Мартакерте и других городах, погибших и раненых нет. Число жертв среди мирного населения в Нагорном Карабахе к 12 октября возросло до 31, 106 человек ранены.

По трем направлениям на фронте продолжаются интенсивные атаки азербайджанских военных, сообщил единый информационный центр Армении. "В течение ночи в зоне карабахского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. На некоторых участках с разной интенсивностью продолжились артиллерийские бои. Утром противник на южном, юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях, нарушая гуманитарное прекращение огня, возобновил артиллерийский обстрел, особенно интенсивно ведя огонь на юго-восточном, северном и северо-восточном направлениях", – сообщил сегодня информационный центр на своей странице в Facebook.

Минобороны Азербайджана также сообщило о ночных боях в Нагорном Карабахе. "В ночь с 13 на 14 октября обстановка на Агдере-Агдам и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной. Ночью подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции Азербайджанской Армии на некоторых направлениях фронта", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, распространенном сегодня утром.

Территория Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов с утра подвергается артиллерийскому обстрелу, подчеркнуло ведомство.

Число жертв среди мирных жителей Азербайджана возросло до 42, сообщила в свою очередь Генпрокуратура страны. Число раненных – до 206, пришедших в непригодное для жилья состояние домов – 1479, пришедших в непригодное состояние многоквартирых домов – 66, гражданских объектов – 241, следует из сообщения, размещенном 13 сентября на сайте ведомства.

Данные приведены за период с 27 сентября по 13 октября 00 часов по местному времени (12.00 мск), сказано в публикации.

Утром 14 октября, около 09 часов по местному времени (08.00 мск), при обстреле погиб житель поселка Нарлы Тертерского района Азербайджана Ахундов Адават Захид оглу 1969 года рождения. Снаряд попал во двор его дома, постройке нанесен ущерб, сообщила сегодня пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха на 11 октября, погибли 393 солдат Армии обороны. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск 13 октября, в результате обстрелов погиб 41 мирный житель, ранены 206. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 14 октября подписали 98 человек.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"