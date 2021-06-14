Азербайджан обновил список погибших в ходе осенней войны

14 июня 2021, 16:34

Во время осенней войны в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли 2904 человека, 10 военнослужащих числятся без вести пропавшими, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2 июня, в Нагорном Карабахе погибли 2900 азербайджанских военных, еще 14 числятся пропавшими без вести. С армянской стороны погибли около четырех тысяч солдат. К 14 апреля были идентифицированы тела 3621 из них. Пропавшим без вести числился 321 армянский солдат. Карабахские спасатели к 13 июня нашли на местах боев тела 1576 человек.

Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня на своем сайте фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и даты рождения 2904 военнослужащих, погибших в ходе военных действий осенью 2020 года и похороненных до сегодняшнего дня.

Ведутся работы по поиску и идентификации 10 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, проинформировало Report.az.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В Азербайджане они официально названы Отечественной войной. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Более подробно об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно узнать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".