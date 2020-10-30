Десять человек стали жертвами обстрелов в Нагорном Карабахе

30 октября 2020, 04:11

Два мирных жителя ранены в результате ракетных ударов по Степанакерту, еще двое пострадали при обстрелах села Сгнах. Кроме того, один спасатель убит, еще пятеро получили ранения при обстрелах, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября власти Нагорного Карабаха заявили о ракетных обстрелах окраины Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), Мартакерта (Агдере), Шуши (Шуша) и окрестных сел. Двое жителей Степанакерта получили ранения, они госпитализированы. Жители Степанакерта и Шуши заявили, что не желают бросать свои дома и уезжать из городов, несмотря на интенсивные обстрелы. Ранее Азербайджан объявил убитым министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. Президент Нагорного Карабаха заявил, что Джалал Арутнян ранен, и назначил на его должность генерал-майора Микаела Арзуманяна.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. По данным Нагорного Карабаха на 28 октября, число убитых среди мирных жителей составляло 38, раненых - 120. Генпрокуратура Азербайджана 29 октября сообщила, что с начала боевых действий в результате обстрелов убит 91 мирный житель, ранен 393, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Арутюн Атаджанян погиб при обстреле, еще пятеро спасателей ранены, сообщил 29 октября со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна "Спутник-Армения".

29 октября продолжились обстрелы Степанакерта, Шуши, Аскерана, Мартакерта и Мартуни, приводят сообщение Бегларяна "Новости-Армения". По данным омбудсмена, в результате ракетных ударов по Степанакерту два мирных жителя получили ранения, еще двое были ранены при обстреле села Сгнах в Аскеранском районе.

Аналитики поспорили о судьбе бывшего министра обороны Нагорного Карабаха

Обе стороны ведут между собой информационную войну, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Было бы логичнее продемонстрировать раненого, но выздоравливающего министра (бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутняна). Если этого не делают, то это значит, что он либо в состоянии, которое нельзя показывать (например, без сознания), либо мертв. И в том и в другом случае признание, особенно с демонстраций фото или видео, может оказать деморализующее воздействие на войска», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог Дмитрий Верхотуров указал, что пока армянская сторона не подтвердила и не опровергла факт гибели Арутюняна. "Вопрос об этом (произошедшем с Арутюняном) относится к разряду гипотез. Если он жив, то они (армянская сторона) могли бы и показать видеозапись с ним. Если он убит, то признать это - крайне деморализующий фактор для армянской стороны», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев не исключает, что министр мог быть убит. «Убийство вероятно - это все-таки война. Но (сообщение об этом) не станет критичным в данной ситуации», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".