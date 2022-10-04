Военнослужащие армии Армении. Фото: официальный сайт https://mil.am

04 октября 2022, 20:04

Азербайджан вернул Армении 17 военнопленных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 октября заявил, что Азербайджан отказывается возвращать армянских солдат, плененных в ходе боев на границе 13 сентября. Глава Совбеза Армении Армен Григорян указал, что договоренность об освобождении военнопленных была достигнута в США на встрече с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

В ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. Однако с 20 сентября стороны вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах

Азербайджан сегодня вернул Армении 17 военнопленных, сообщило Минобороны Армении.

Ведомство опубликовало список пленных, которые вернулись на родину: Шаген Мкртчян, Карен Джилавян, Эрик Карапетян, Сасун Карапетян, Месроп Овеян, Вреж Мхитарян, Давид Карапетян, Рафаэл Геворгян, Алексан Фароян, Грачья Губатян, Ваге Гижларян, Каджик Еганян, Тигран Шагинян, Сережа Григорян, Ваагн Етумян, Гор Хачатрян и Генрик Саадян.

Пленные возвращены при посредничестве США, говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что по данным представителя Армении в ЕСПЧ Сирануш Саакян на 27 сентября, в Азербайджане удерживаются около 80 армянских пленных, однако Баку эту цифру официально не подтверждает. По ее словам, до эскалации приграничного конфликта в Азербайджане официально оставалось 33 пленных, в сентябре к ним прибавились еще 20.

Ранее, 8 сентября, Азербайджан передал Армении пятерых военных. Возврат произошел согласно соглашению, достигнутому на встрече в Брюсселе 31 августа. Все они были задержаны в Нагорном Карабахе 13 декабря 2020 года, уже после окончания 44-дневной войны.

Родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили в Армении акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 8 августа они провели сидячую акцию протеста перед зданием правительства Армении, требуя встречи с Николом Пашиняном. По словам участников акции, сотрудник аппарата премьер-министра вышел к ним, но и спустя несколько часов после начала акции их требование о встрече не было выполнено.

2 октября в соцсетях было опубликовано видео, на котором, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, начата проверка, сообщило 2 октября Минобороны Армении. Специалисты подтвердили подлинность видеозаписи расстрела армянских солдат, попавших в плен во время эскалации конфликта на границе Азербайджана, заявил омбудсмен Армении. Руководство страны призвало международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности. Правозащитники заявили 3 октября, что личности двух армянских солдат, которые были казнены, установлены, расстрел произошел на территории Армении.

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Примечание:

"Минобороны Армении сообщило о гибели солдата", "Родственники солдат потребовали от Минобороны Армении сведений о пропавших без вести", "Обвинения в казни пленных осложнили переговоры глав МИД Армении и Азербайджана".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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