Нагорный Карабах заявил о сбитом турецком беспилотнике

29 октября 2020, 10:03

В зоне конфликта сбит ударный беспилотник Bayraktar турецкого производства, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 28 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле Тертерского района, а ночь с 28 на 29 октября, по заявлению ведомства, прошла в зоне конфликта в напряженной обстановке, местами на линии фронта шли бои. Сегодня утром власти Нагорного Карабаха сообщили о двух раненых жителях Степанакерта в результате ракетного обстрела азербайджанских военных.

Военные Нагорного Карабаха сбили беспилотник азербайджанских войск, информирует пресс-служба министерства обороны непризнанной республики.

Сбитый летательный аппарат Bayraktar турецкого производства, уточнила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сегодня на своей странице в Facebook.

Минобороны Нагорного Карабаха и Армении не опубликовали фото или видео, на которых показан сбитый летательный аппарат.

Напомним, что власти Армении 4 октября обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Власти страны отрицают прямое участие в карабахском конфликте, но открыто поддерживают Азербайджан. Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.