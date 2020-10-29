Позиции армянской стороны в Нагорном Карабахе. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=D7G7cMWykvU&feature=emb_logo

29 октября 2020, 08:07

Азербайджан сообщил о ракетном обстреле своих позиций

Позиции азербайджанских войск минувшей ночью были обстреляны из ракетных установок и артиллерийских орудий, заявило Минобороны страны. Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели волонтера в результате удара по территории Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", утром 28 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле Тертерского района, а ночь с 28 на 29 октября, по заявлению ведомства, прошла в зоне конфликта в напряженной обстановке, местами на линии фронта шли бои. Днем 29 октября Нагорный Карабах и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах. В частности, азербайджанская сторона сообщила о 21 погибшем при ударе по городу Шуша, а Степанакертцы рассказали о самых интенсивных обстрелах с начала войны.

Армянское название города Шуша – Шуши, а Степанакерт по-азербайджански называется Ханкенди.

Минувшей ночью бои в зоне конфликта в основном шли на Ходжавендском (Мартунинский и Гадрутский районы Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), Физулинском (Гадрутский и Мартунинский районы Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") и Губадлинском направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана. "В ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

При обстреле территории Азербайджана 28 октября погиб волонтер Красного Полумесяца, еще двое получили ранения, сообщил Международный комитет Красного Креста. "К сожалению, в результате обстрела погиб волонтер Общества Красного Полумесяца Азербайджана, отец двоих детей. Два других добровольца были ранены. Вместе с Международным комитетом Красного Креста и Красного Полумесяца мы выражаем самые искренние соболезнования семье волонтера и Обществу Красного Полумесяца Азербайджана", – привел сегодня "Sputnik Азербайджан" сообщение комитета.

Напомним, что 3 октября Международный комитет Красного Креста призывал стороны принять меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов, таких как больницы, школы, рынки и культурные ценности. "Это не добровольные жесты. Это обязательства по международному гуманитарному праву", – заявила организация. Последние события сигнализируют о том, что карабахский конфликт рискует выйти из-под контроля, отметил комитет.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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