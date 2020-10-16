16 октября 2020, 22:35

Житель Нагорного Карабаха погиб во время ракетного обстрела

Азербайджанские военные начали интенсивный обстрел Степанакерта и близлежащих сел около 22.00, известно о погибшем мирном жителе села Шош Аскеранского района.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, 16 октября, Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Число мирных жителей Нагорного Карабаха, погибших под обстрелами с начала боев в зоне конфликта, сегодня днем достигло 34.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Интенсивный обстрел Степанакерта и близлежащих сел начался около 22.00 по местному времени (21.00 мск), передал корреспондент "Кавказского узла".

Запущена сирена воздушной тревоги. Только за 2-3 минуты, жители столицы насчитали 10 взрывов.

Днем, до начала обстрела в 22.00, ситуация в Степанакерте была спокойной, сообщили "Кавказскому узлу" в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

В результате обстрела со стороны Азербайджана в селе Шош Аскеранская района погиб мирный житель, сообщил  МИД Нагорного Карабаха в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Азербайджан опроверг заявление Минобороны Армении о сбитом штурмовике", "Жители Степанакерта остались в убежищах на фоне работ по разминированию города", "Французские врачи прибыли в Армению для лечения раненых".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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