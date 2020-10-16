Мирный житель стал жертвой обстрела карабахских сел

16 октября 2020, 15:19

Число мирных жителей Нагорного Карабаха, погибших под обстрелами с начала боев в зоне конфликта, достигло сегодня 34, а число погибших солдат Армии обороны выросло до 587. Степанакерт из-за угрозы обстрелов покинули многие женщины с детьми и пожилые люди, сообщили горожане.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром, 16 октября, Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Азербайджанская сторона сообщила об обстрелах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, а также о ракетном обстреле Нахичевани. Армения, в свою очередь, заявила об атаке азербайджанских военных в северном направлении фронта. Были обстреляны шесть сел в Мартунинском, Гадрутском и Кашатагском районах, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов, указано в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня в результате ночных обстрелов населенных пунктов Нагорного Карабаха скончался как минимум один мирный житель, сообщил карабахский омбудсмен Артак Бегларян. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что имя жертвы обстрелов и детали инцидента будут озвучены позже.

Полных данных о погибших и пострадавших в ходе ночных обстрелов пока нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. "В данный момент информации о том, что обстреливаются населенные пункты, нет", - сказал сотрудник ведомства Унан Тадевосян в 13.00 (12.00 мск).

Вечером 15 октября во время обстрелов в поселке Красный Базар Мартунинского района погиб мужчина, а в селе Кнараван в Шаумянском районе ранение получила женщина, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта рассказали, что большую часть суток проводят в убежищах.

Из Степанакерта уехало большинство женщин с детьми и стариков - они находятся в Армении или более безопасных районах Нагорного Карабаха, сообщила местная жительница Синара Адамян. "В убежищах в основном остались те семьи, у которых муж, брат, сын, находятся на передовой. Есть взрослые дети, которых родители не смогли заставить уехать в Армению. Они очень помогают тем, которые остались - например, в нашем убежище. Из жильцов 36 квартир нашего дома уехали, наверное, почти 40%", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта. Она добавила, что отправила своих детей к родным в Ереван.

Жители Степанакерта обеспечены всем необходимым, заверила корреспондента "Кавказского узла" горожанка Ирина Камалян. "Есть номера горячей линии, и когда что-то нужно, мы звоним в мэрию, и нам доставляют. Главное, электричество и связь есть", - отметила она.

По информации властей Нагорного Карабаха, с начала боев погибли 34 мирных жителя, более 100 ранены. Армения сообщила о гибели одного мирного жителя. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей, ранены 222, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Нагорный Карабах сообщил о гибели 29 солдат

Армии обороны удалось остановить утреннее наступление азербайджанских войск на северном направлении и "устойчивость линии обороны", заявили в Минобороны Нагорного Карабаха. "В настоящее время оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны", - заявили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Минобороны Нагорного Карабаха распространило информацию о гибели еще 29 солдат. В списке, опубликованном сегодня на странице ведомства в Facebook, поименно перечислены бойцы 1969-2001 годов рождения.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на сводках военного ведомства Нагорного Карабаха, к 15 октября погибли 558 солдат Армии обороны. Таким образом, сегодня число погибших достигло 587. Генпрокуратура Армении сообщала, что погибли пять военнослужащих. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"