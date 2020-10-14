Минобороны Армении пригрозило Азербайджану ответным ударом

14 октября 2020, 11:27

После обстрела приграничных районов, Армения имеет право нанести удар по любым азербайджанским военным объектам, заявило Минобороны страны.

Что происходит в зоне конфликта – "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении нескольких ракетных комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции в приграничной зоне с оккупированным Кельбаджарским районом. Установки были направлены на Гянджу, Мингячевир и другие города, отметило ведомство. Военная техника, обстрелянная Азербайджаном, несла боевое дежурство на территории Армении, заявило свою очередь Минобороны страны.

После удара Азербайджана по технике, армянские военные теперь имеют право наносить удары по любым военным объектам на азербайджанской территории, заявило армянское оборонное ведомство. "14 октября ВС Азербайджана нанесли удар по осуществляющей боевое дежурство военной технике на территории Республики Армения, приграничной с карабахским Карвачаром. Удар нанесен исключительно в связи с предположением, что эта техника готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение Минобороны Армении.

Армения назвала это предположение Баку совершенно необоснованным. "В то же время заявляем, что отныне ВС Республики Армения оставляют за собой право в рамках данной логики наносить удары по любым военным объектам или военным передвижениям на территории Азербайджана", – отметило армянское министерство обороны.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Карвачар расположен на территории Нагорного Карабаха и носит также азербайджанское название Кельбаджар. Находится в Кельбаджарском районе, контролируемом непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. По административно-территориальному делению Нагорного Карабаха, Кельбаджарский район расположен на территории Шаумяновского и Мартакертского районов.

Азербайджанские военные уничтожили еще один ракетный комплекс, который был направлен на Гянджу и Мингячевир, сообщило сегодня азербайджанское оборонное ведомство. "14 октября около 08.36 (07.36 мск) было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана", – сказано в сообщении Минобороны.

"В целях обеспечения безопасности гражданского населения <…> ракетный комплекс был выведен из строя", – добавило ведомство.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".

Боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что бои идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"