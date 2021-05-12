Власти Гориса заявили о нарушении азербайджанскими военными границы Армении

12 мая 2021, 14:25

Азербайджанские военные попытались сегодня закрепиться в районе Черного озера в Сюникской области Армении, заявило руководство города Горис. С азербайджанской стороной ведутся переговоры, отчиталось Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", по итогам осенних боев 2020 года в Нагорном Карабахе на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждены были покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Жители приграничных сел в Сюникской области Армении неоднократно заявляли об опасениях за свою безопасность. Так, дома жителей Шурнуха в Сюникской области оказались в непосредственной близости от постов азербайджанских военных, а община Аравус лишилась большей части пастбищ, и местные жители больше не могут держать скот. 22 апреля мэр Капана Геворг Фарсян сообщил, что азербайджанские военные в течение часа стреляли в направлении трех сел Сюникской области. Села в Сюникской области Армении должны быть отделены от азербайджанских приграничных постов специальной зоной безопасности, заявил омбудсмен Арман Татоян после того, как житель одной из армянских общин подвергся нападению.

Азербайджанские военные перешли государственную границу Армении в районе Ишханасара и продвинись вглубь страны на три километра в направлении села Веришен, заявила вице-мэр Гориса Ирина Йолян.

Военнослужащих, по ее словам, около сотни. "С территории Черного озера азербайджанцы продвинулись вперед. Если по GPS 30% озера оказывается на их стороне, то сейчас они дошли до населенного пункта по прецеденту Шурнуха", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнюю публикацию на странице Ирины Йолян в Facebook.

Азербайджанцы пытаются закрепиться в районе Черного озера, сообщил, в свою очередь, сегодня личной странице в Facebook вице-мэр Гориса Менуа Овсепян. Он отметил, что вода из искусственного водохранилища на территории Черного озера используется сельчанами для орошения полей.

Минобороны Армении сообщило, что помешало азербайджанским военным проводить работы на границе Сюникской области, начатые сегодня утром. "После предпринятых армянскими подразделениями мероприятий азербайджанские военнослужащие прекратили эти работы", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства. Там также говорится, что ведутся переговоры для урегулирования ситуации.

Столкновений между сторонами не было, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат из Сюникской области Армении от фракции "Просвещенная Армения" Србуи Григорян, сославшись на командира армянского полка, дислоцированного в этом направлении.

В переговорах с азербайджанской стороной участвуют российские миротворцы, указал бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. "Наши позиции оказались в окружении, армянские военнослужащие оторваны от дороги, и сейчас российские военные с армянскими вместе направились туда для переговоров", - процитировало сегодня Акопяна издание ArmLur.

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 14.10 мск 12 мая, нет информации о каких-либо сегодняшних действиях на данном участке границы с Арменией.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".