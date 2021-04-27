Армянский омбудсмен призвал создать буферную зону у приграничных сел

27 апреля 2021, 20:11

Села в Сюникской области Армении должны быть отделены от азербайджанских приграничных постов специальной зоной безопасности, так как житель одной из армянских общин подвергся нападению, заявил омбудсмен Арман Татоян. Община Аравус лишилась большей части пастбищ, и местные жители больше не могут держать скот, заявил глава села.

Как писал "Кавказский узел", жители приграничных сел в Сюникской области Армении неоднократно заявляли об опасениях за свою безопасность. В середине февраля омбудсмен Армении и глава села Агарак сообщали, что вооруженные силы Азербайджана ведут огонь в непосредственной близости от армянских сел. Село Шурнух в Сюникской области оказалось на границе с Азербайджаном, посты азербайджанские военных находятся вблизи жилых домов, и сельчане боятся оказаться под огнем в случае нового обострения конфликта. 22 апреля мэр Капана Геворг Фарсян сообщил, что азербайджанские военные в течение часа стреляли в направлении трех сел Сюникской области.

Армения 30 декабря 2020 года назвала временной границу с Азербайджаном в районе Сюника. Процесс демаркации армяно-азербайджанской границы начнется только после установления дипломатических отношений, сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, заявил МИД Армении после протестов жителей Сюникской области Армении.

Жители Сюникской области Армении нуждаются в создании специальной зоны безопасности, поскольку близость азербайджанских позиций несет для них угрозу. С таким заявлением выступил сегодня армянский омбудсмен Арман Татоян.

Он привел в пример недавний инцидент в приграничной общине Аравус. По словам омбудсмена, азербайджанские военные 18 апреля угрожали местному пастуху оружием и пытались затащить его в сторону своих позиций. "Случившееся однозначно подтверждает грубые нарушения прав граждан Республики Армения, гарантированных Конституцией и международным сообществом", - говорится в заявлении на официальной странице офиса омбудсмена в Facebook, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Согласно данным расследования, которое провел офис омбудсмена, мужчина пас скот на пастбище в 500 метрах от своего дома. Вечером между 17.00 и 18.00 к нему подошли азербайджанские военные, чья позиция находится примерно в 50 метрах от пастбища.

"Двое из них начали дергать пастуха, пытаясь затащить его в окоп в направлении азербайджанской позиции. Все это время они угрожали и оскорбляли его, а когда заметили, что на помощь идут армянские военнослужащие, один из азербайджанских военнослужащих ударил пастуха в глаз. После этого они ушли на свою позицию", - говорится в заявлении омбудсмена.

По словам Татояна, присутствие азербайджанских военных близ населенных пунктов Сюникской области угрожает безопасности граждан Армении. Омбудсмен пообещал направить в международные структуры информацию об инциденте в селе Аравус и включить территорию возле этого населенного пункта в проект зоны безопасности.

Об инциденте между азербайджанскими военнослужащими и армянским пастухом на границе сообщал также глава общины Аравус Аргам Овсепян. По его словам, в селе 40 хозяйств и 178 жителей.

Село охраняют солдаты, чьи позиции находятся на расстоянии от 100 до 450 метров от азербайджанских наблюдательных пунктов. "Когда наши ребята с оружием побежали на место инцидента, азербайджанцы толкнули пастуха и убежали", - цитировало его слова 26 апреля издание Aysor.am.

По словам Овсепяна, скотоводы, которые выводят животных на пастбища, оказываются в непосредственной близости от позиций, где находятся азербайджанские военные.

Как утверждает глава общины, после проведения разграничительных линий по GPS-координатам на азербайджанской стороне оказался участок земли в 63 гектара, который по документам общины находится в собственности села Аравус. В общине, по его словам, осталось каменистое пастбище площадью до 30 гектаров, и многим из сельчан пришлось продать скот из-за нехватки места для выпаса.

"Кавказский узел" писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня о восстановлении границы с Арменией. Протяженность этой границы около 500 километров, на ней дежурят азербайджанские пограничники, сказал Алиев. Сообщения об инциденте возле села Аравус азербайджанские официальные лица и государственные органы не комментировали.

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