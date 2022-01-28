28 января 2022, 18:17
Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Карабахские спасатели обнаружили останки армянского военнослужащего в районе Физули. Общее число найденных тел и останков погибших достигло 1709, сообщила сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", 26 января карабахские спасатели обнаружили близ Джабраила останки армянского военного, который погиб в ходе боевых действий в ноябре 2020 года. Общее число найденных тел погибших достигло 1708, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
Поиск тел погибших проводился сегодня карабахскими спасателями в районе Варанды (азербайджанское название - Физули. - Прим. "Кавказского узла"), были обнаружены останки одного погибшего военнослужащего. Его личность будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщила сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.
С начала поисковых работ найдены тела и останки 1709 человек, в том числе военнослужащих и мирных жителей, говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook
Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".
"Кавказский узел" также писал, что 19 января Следком Армении заявил о 3809 погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Еще 220 числятся пропавшими без вести, сообщило ведомство.
Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
Автор: "Кавказский узел"