Останки военнослужащего найдены в Нагорном Карабахе

28 января 2022, 18:17

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Карабахские спасатели обнаружили останки армянского военнослужащего в районе Физули. Общее число найденных тел и останков погибших достигло 1709, сообщила сегодня Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 26 января карабахские спасатели обнаружили близ Джабраила останки армянского военного, который погиб в ходе боевых действий в ноябре 2020 года. Общее число найденных тел погибших достигло 1708, сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Поиск тел погибших проводился сегодня карабахскими спасателями в районе Варанды (азербайджанское название - Физули. - Прим. "Кавказского узла"), были обнаружены останки одного погибшего военнослужащего. Его личность будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, сообщила сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.