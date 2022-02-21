Нагорный Карабах ответил Азербайджану встречным обвинением в обстрелах

21 февраля 2022, 15:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стрельбу около сел в Аскеранском и Мартунинском районах начали азербайджанские военные, отреагировало Минобороны Нагорного Карабаха на обвинение в обстрелах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о двух перестрелках в Нагорном Карабахе. По версии ведомства, вечером 20 февраля и сегодня ночью "члены незаконного армянского вооруженного формирования" с территории, подконтрольной российским миротворцам, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селах Шушакенд и Тагаверд (армянские названия соответственно Шош и Тагавард). В результате ответных мер огонь был подавлен, заявило ведомство.

Информация Минобороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха. "Азербайджанские подразделения в указанном районе фактически сами нарушили режим прекращения огня, открыв беспорядочный огонь в направлении позиций Армии обороны", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Армия обороны - официальное название Вооружённых сил Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Армия обороны Нагорного Карабаха".

В результате обстрелов никто не пострадал, уточнило министерство. "Командование российского миротворческого контингента было проинформировано о нарушении режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями", - уточнила пресс-служба Минобороны.

Напомним, сообщения об обстрелах на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают регулярно. Так, 19 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что члены незаконного армянского вооруженного формирования обстреляли позиции азербайджанской армии у села Тагаверд (армянское название – Тагавард).

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".