Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

07 сентября 2021, 22:09

При поддержке миротворцев в Армению из Азербайджана возвращено двое военных, плененных возле Черного озера в Сюникской области. В Баку из Еревана доставлен один пленный, задержанный в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах Азербайджан возвратил 15 армянских пленных, в июне 15 человек были возвращены в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. В июле Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 39 армянских пленных к шести годам лишения свободы. 9 августа родственники удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, в том числе осужденных, вышли на акцию протеста у здания правительства Армении. Они прекратили пикет 11 августа после встречи с секретарем Пашиняна.

Азербайджан вернул еще двух армянских военнопленных - Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна, сообщил сегодня News.am. Эти военнослужащие заблудились возле Черного озера в Сюникской области Армении 14 июля.

Армянских военных обменяли на арестованного 25 августа в Мартакерте азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева, который пересек линию соприкосновения, отмечается в сообщении.

Артур Налбандян и Арамаис Торозян пропали утром 14 августа во время тумана вблизи Черного озера. Они могли оказаться на азербайджанской территории, сообщило Минобороны Армении. Военнослужащий Азербайджанской армии проник в частный дом в Мартакерте и угрожал несовершеннолетним, информировала 26 августа прокуратура Нагорного Карабаха. Солдат лечился в психиатрическом отделении и сбежал из больницы, заявило Минобороны Азербайджана.

Российский самолет с двумя военными приземлился в аэропорту "Эребуни", сообщил "Спутник-Армения".

Армянских военнослужащих, освобожденных азербайджанской стороной, сопроводил и Баку в Ереван командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов, передает Telegram-канал Российского миротворческого контингента. В Telegram-канале также опубликовано видео, на котором видно как двое армянские пленные в спускаются по трапу самолета, за ними следуют российские военные.

Уроженец Дагестана генерал-лейтенант Рустам Мурадов покинул пост командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Военнослужащий Джамиль Бабаев возвращен азербайджанской стороне, сообщило агентство Turan. Бабаева вернули в Баку при посредничестве российских миротворцев в обмен на двух армянских солдат, говорится в сообщении.

В Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года шли полномасштабные бои, по итогам которых Азербайджан получил контроль над двумя третями территории, подконтрольной властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Армия обороны НКР лишилась оборонительных рубежей. Как изменились границы по результатам войны, указано посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.