Минобороны Армении сообщило об поисках солдат на границе с Азербайджаном

14 июля 2021, 16:12

Артур Налбандян и Арамаис Торозян пропали сегодня утром во время тумана вблизи Черного озера, они могли оказаться на азербайджанской территории, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня Минобороны Азербайджана отчиталось о задержании диверсанта, армянская сторона отметила, что солдат случайно пересек границу, заблудившись в тумане. В тот же день ведомство сообщило, что контрактник Артур Катанян, который заблудился и перешел границу в Лачинском районе, возвращен армянской стороне. Версия о том, что он диверсант, не подтвердилась, пояснило военное ведомство.

На рассвете 14 июля в условиях тумана пропала связь с военнослужащим одной из воинских частей Армении Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном во время выполнения ими служебных обязанностей на закрепленном за ними военном автомобиле, сообщило сегодня Минобороны Армении.

"Сразу же начались поисково-спасательные работы, которые пока не дали результатов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.



Оба военных были без оружия, указало Минобороны. "При посредничестве российской стороны с представителями вооруженных сил Азербайджана обсуждается возможность того, что Налбандян и Торозян оказались на азербайджанской территории" - процитировало агентство "Новости Армения" сообщение ведомства.

Армянские солдаты исчезли близ Черного озера, сообщил со ссылкой на Минобороны "Sputnik Армения".



На 15:30 мск на сайте Минобороны Азербайджана не содержится заявлений относительно пропавших армянских военнослужащих.

Напомним, осенью 2020 года, после войны в Нагорном Карабахе, между Азербайджаном и Арменией возник вопрос об определении границы. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

В середине мая обострился конфликт на армяно-азербайджанской границе. Армения утверждает, что азербайджанские военные перешли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей, а Азербайджан настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Обострение приграничного конфликта сопровождается взаимными обвинениями сторон в обстрелах. Так, 6 июля, представитель Генштаба ВС Армении сообщил, что в перестрелке на границе в Гегаркуникской области получили ранения армянский военнослужащий и двое азербайджанских солдат. Минобороны Азербайджана опровергло информацию об инциденте.

Новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".