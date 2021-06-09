Азербайджан вернул Армении заблудившегося солдата

09 июня 2021, 07:55

Минобороны Азербайджана передало армянской стороне задержанного на границе солдата после того, как в ходе дополнительного расследования выяснилось, что он заблудился, рапортовало ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня Минобороны Азербайджана информировало о пленении армянского диверсанта на границе. Армянское оборонное ведомство заявило, что попавший в плен контрактник Артур Картанян просто заблудился.

Азербайджанская сторона вернула армянской стороне задержанного 8 июня на границе контрактника, сообщило Минобороны Азербайджана. "В результате дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской государственной границы, проник на территорию Азербайджана не в целях совершения провокации. Было установлено, что он заблудился и пересек границу Азербайджана", – сказано в сообщении министерства, направленном корреспонденту "Кавказского узла" поздно вечером 8 июня.

Подозрения, что Картанян диверсант возникли в результате того, что на первичных допросах он вел себя подозрительно и давал неточные ответы, пояснило ведомство.

Напомним, что согласно предыдущей версии Минобороны Азербайджана армянский солдат был задержан после того, как проник на территорию страны в составе диверсионной группы, задачей которой было минирование. "Остальные члены группы отступили и покинули территорию", – уточнило ведомство 8 июня.

В свою очередь, власти Армении 8 июня пояснили, что военный оказался на территории Азербайджана из-за плохой погоды.

Напомним, что после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией возник вопрос об определении границы. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".