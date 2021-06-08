Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе

08 июня 2021, 14:39

Армянская диверсионная группа пыталась заминировать территорию Азербайджана, один из солдат задержан, заявило Минобороны страны. Военное ведомство Армении утверждает, что попавший в плен контрактник Артур Картанян просто заблудился.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Стороны систематически сообщают о различных инцидентах на границе. Так, 5 и 7 июня Минобороны Армении заявило о предотвращении попыток азербайджанской стороны проводить земляные работы.

Серьезных предпосылок для перехода Азербайджана к полномасштабным военным действиям на границе с Арменией нет, эта тема намерено муссируется армянскими политиками в связи с предстоящими парламентскими выборами, считают военный эксперт Шаир Рамалданов и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы. Исключили перерастание локальных инцидентов в масштабный конфликт и армянские аналитики Роберт Назарян и Армен Бадалян.

Минобороны Азербайджана заявило о задержании на Лачинском направлении члена разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении Артура Картаняна. "Остальные члены группы отступили и покинули территорию", уточнило ведомство.

Эта группа проникла на территорию Азербайджана, воспользовавшись плохой погодой, указало Минобороны. По предварительным данным, задачей группы было минирование территории Азербайджана, указано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны страны.

В сообщении также приводятся координаты местности, где был задержан предполагаемый диверсант: X8610021, Y4387428.

Ранее, 27 мая, еще шесть армянских военных, занимавшихся минированием на границе, попали в плен. 7 июня Красный Крест отчитался, что представители организации проверили условия содержания пленных.

Констрактник Артур Катанян оказался сегодня на подконтрольной азербайджанским Вооруженным силам территории, поскольку заблудился из-за тумана, заявило Минобороны Армении. "Заявление МО Азербайджана о том, что А.Катанян является диверсантом, не соответствует действительности", - процитировал сегодня сообщение армянского военного ведомства "Sputnik Армения".

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Первоначально Ереван настаивал, что демаркация границы возможна только при условии восстановления дипломатических отношений с Баку, однако в мае выразил согласие на предложение Москвы создать трехстороннюю комиссию. Согласием на предложение российских властей ответил и Азербайджан.

Ранее Армения просила вмешаться в ситуацию союзников по Организации договора о коллективной безопасности, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".