Земляные работы у села Верин Шоржа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=smjoXexfhW0

07 июня 2021, 15:51

Армения обвинила Азербайджан в строительстве укреплений на границе

Армянские военные заставили азербайджанских солдат прекратить земляные работы у села Верин Шоржа, сообщило сегодня Минобороны Армении. Сельчане обеспокоены из-за происходящего на границе, но паники нет, заявил глава села.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня военное ведомство Армении заявило, что армянские военные были вынуждены открыть упреждающий огонь после того, как азербайджанские солдаты попытались возвести фортификационные укрепления на армянской стороне границы.

В середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Стороны систематически сообщают о различных инцидентах на границе. Так 31 мая Минобороны Азербайджана заявило, что "около 40 армянских солдат вошли вечером 1 июня на территорию страны. Армения назвала эту информацию необоснованной.

Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы предприняли очередную попытку осуществить инженерные работы на армяно-азербайджанской границе в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, сообщило сегодня АМИ "Новости-Армения" со ссылкой на Минобороны Армении.

Армянские военные потребовали немедленно прекратить работы на приграничном участке села и вывезти технику, после этого работы были прекращены, а техника отправлена на азербайджанскую сторону, проинформировало издание News.Am со ссылкой на ведомство.

Бульдозер проводил земляные работы, была выкопана траншея, следует из видео, опубликованного сегодня в YouTube-канале издания.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Верин Шоржа расположено в Гегаркуникской области Армении в шести километрах от Кельбаджарского района Азербайджана.

Жители села Верин Шоржа действительно видели бульдозер, который работал на контролируемой азербайджанскими военными территории, так как азербайджанские позиции очень хорошо видны из села, сообщил глава села Артем Ераносян. По его словам, сельские пастухи беспрепятственно продолжают пасти скот на территории села Верин Шоржа. Некоторое беспокойство среди жителей наблюдается, но панических настроений, намерения покинуть село нет, сообщил сегодня "Sputnik Армения"

На 15.10 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет информации относительно заявления оборонного ведомства Армении.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта осенью 2020 года. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черное озеро: передел границ".

Примечание:

"Армения обвинила азербайджанских солдат в краже стада на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", ""

Автор: "Кавказский узел";

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