02 июня 2021, 17:06

Минобороны Армении отреагировало на заявления о нарушении границы Азербайджана

Военное ведомство Армении назвало необоснованным сообщение азербайджанской стороны о "нарушении границы" со стороны армянских военнослужащих. Минобороны Армении обвинило военно-политическое руководство Азербайджана в целенаправленном распространении дезинформации.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило, что "около 40 армянских солдат вошли вечером 1 июня на территорию Азербайджана, после чего азербайджанские ВС заставили их вернуться на исходную позицию".

27 мая попали в плен шесть армянских военнослужащих, занимавшихся минированием на границе между Гегаркуникской областью и Азербайджаном. Баку объявил задержанных разведчиками, пытавшимися заминировать дорогу на азербайджанской территории. Генштаб Армении насчитал на линии соприкосновения тысячу азербайджанских солдат, а и.о. премьера Никол Пашинян после поездки в село Кут назвал ситуацию "взрывоопасной". Как произошел конфликт, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подобную дезинформацию распространяет азербайджанское военно-политическое руководство с целью создания у международного сообщества впечатления о попытках Вооруженных сил Армении обострить ситуацию на границе, а также в качестве противовеса вторжению Вооруженных сил Азербайджана с 12 мая на территорию Армении", заявило сегодня Минобороны Армении.

Ни 1 июня, ни до этого армянские солдаты не пересекали границ, и все утверждения по этому поводу являются дезинформацией, распространяемой Минобороны Азербайджана, "объём которой в последнее время существенно увеличился", отметило армянское военное ведомство. Минобороны напомнило, что ранее Азербайджан утверждал, что армянская сторона открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и в направлении азербайджанских позиций Шуши, "что было опровергнуто не только оборонным ведомством Армении, но и командованием российского контингента в Арцахе", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Эксперт аналитического центра "Орбели" Тарон Оганесян на своей странице в Facebook привел карты приграничных зон с указаниями локаций. Он отметил, что "Азербайджан выступил с ложными обвинениями и опубликовал фальшивые координаты". Указанные Минобороны Азербайджана координаты "находятся в глубине территории Республики Армения", отметил Ованесян.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черное озеро: передел границ".

Примечание:

"Азербайджанские аналитики исключили неточности на картах Генштаба СССР", "Ереван приостановил свою работу в трехсторонней комиссии по разблокировке дорог", "Пашинян возложил на Генштаб ответственность за ситуацию на границе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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