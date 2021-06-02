02 июня 2021, 14:36

Азербайджан обвинил армянских военных в массовом нарушении границы

Около 40 армянских солдат вошли вечером 1 июня на территорию Азербайджана в  районе села Армудлу Кельбеджарского района. Азербайджанские военные вывели их с территории страны без применения оружия, сообщили сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. 28 мая житель села Кут Гегаркуникской области рассказал, что сельские пастбища перешли под контроль азербайджанских войск, и люди опасаются, что им придется покинуть свои дома. 31 мая погранслужба Азербайджана опровергла сообщения о перестрелке на границе с группой армянских солдат.

27 мая попали в плен шесть армянских военнослужащих, занимавшихся минированием на границе между Гегаркуникской областью и Азербайджаном. Баку объявил задержанных разведчиками, пытавшимися заминировать дорогу на азербайджанской территории. Генштаб Армении насчитал на линии соприкосновения тысячу азербайджанских солдат, а и. о. премьера Никол Пашинян после поездки в село Кут назвал ситуацию "взрывоопасной".

Группа армянских солдат проникла на территорию Азербайджана 1 июня. Около 40 военнослужащих в 20:00 местного времени (19:00 мск) на 400 метров вошли вглубь Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района, говорится в сегодняшнем совместном пресс-релизе Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана.

Армянские военнослужащие были выведены с территории страны, оружие при этом не применялось, отмечается в сообщении на сайте Минобороны.. 

"Вторжение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана - еще одна провокация, и ответственность за это полностью на армянской стороне. Инцидент еще раз показывает, что Армения стремится обострить ситуацию вдоль государственной границы двух стран, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решать приграничные вопросы путем переговоров и диалога", - отметили военные ведомства Азербайджана.

Они предупредили, что "нарушения государственных границ Азербайджанской Республики и вторжение вооруженных сил Армении и впредь будут предотвращаться решительными мерами". 

На сайте Минобороны Армении на 14:00 мск нет информации об инциденте на границе. 

Как произошел конфликт, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник после осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивали, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Материалы о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Черное озеро: передел границ".

Примечание:

"Азербайджанские аналитики исключили неточности на картах Генштаба СССР", "Ереван приостановил свою работу в трехсторонней комиссии по разблокировке дорог", "Пашинян возложил на Генштаб ответственность за ситуацию на границе".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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