Мурадов покинул пост командующего миротворцами в Карабахе

07 сентября 2021, 13:11

Уроженец Дагестана генерал-лейтенант Рустам Мурадов покинул пост командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября 2020 года стало известно, что уроженец Дагестана генерал-лейтенант Рустам Мурадов возглавил группировку российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Сразу после назначения Мурадова была опубликована информация о его якобы азербайджанском происхождении. Сам Мурадов в связи с интересом к его национальности указал, что табасаранцы никак не связаны с Азербайджаном, а российские офицеры должны выполнять приказы руководства независимо от своего происхождения.

Мурадов родился 21 марта 1973 года в Дербентском районе, на воинской службе с 1990 года. В 2017 году он являлся военным советником в Сирии: после успешного выполнения операции на Дер-эз-Зорском направлении был удостоен звания Героя Российской Федерации, говорится в биографии Мурадова, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Армении. "Министр обороны Армении Аршак Карапетян 6 сентября встретился с Рустамом Мурадовым, который завершает свою миссию в должности командующего миротворческим контингентов РФ в Нагорном Карабахе. Карапетян поблагодарил Мурадова за усилия в деле сохранения мира в Арцахе [Нагорном Карабах], пожелал удачи в дальнейшей деятельности", – сказано в сообщении, опубликованном 6 сентября на сайте ведомства.

Во время встречи стороны также обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, добавило министерство.

Кто будет назначен командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе на встрече не сообщалось, однако еще в мае появилась информация, что новым командующим может стать Алексей Авдеев, информировал вечером 6 сентября "Sputnik Армения".

Когда Мурадов был назначен командиром российских миротворцев, то жители Азербайджана по его фамилии решили, что он азербайджанец, отметил 7 сентября в своей записи автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "У нас были умеренные восторги, в Армении негативное удивление. Я не верил, что на такую должность, требующую держаться в середине между сторонами конфликта, могут назначить в Москве азербайджанца. Оказалось, что Мурадов по национальности табасаранец из Дербентского района", – отметил он.

Но в российской армейской верхушке национальности нет, там все – русские. Рустамов так себя и вел, подчеркнул блогер. "Как относятся к Мурадову армяне? Не знаю. Много пишут у них о защищающей роли [миротворцев], которые и в монастырь паломников сопровождают, и охраняют уборщиков урожая. Это внешние проявления. Могут быть и другие, возможно, Мурадова обвиняют в скрытом потворстве азербайджанским интересам. То, что лично Мурадов привозил в Ереван освобожденных со стороны Баку военнопленных и террористов, вряд ли Мурадову зачтут в заслугу", – добавил автор блога.

На фоне завершения миссии в Нагорном Карабахе Мурадов побывал в Ереване, однако пока что не нанес визит в Баку, подчеркнул блогер. "Побывав уже с прощальным визитом в Ереване, по логике и вежливости, должен нанести такой же визит в Баку. Если он сюда не прилетит, это будет политическая сенсация", – написал он.

Напомним, что по словам земляков Рустама Мурадова, они следят за его карьерой. О корнях высокопоставленных земляков в Дагестане вспоминают, когда они часто посещают республику, и их приезд широко освещается в средствах массовой информации. Однако визиты Мурадова широко в дагестанской прессе не освещались, отметил 12 ноября 2020 года главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. "Мурадов воспринимается как один из многочисленных кадров высшего офицерского состава в российской армии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

До присвоения Рустаму Мурадову звания Героя России о нем знал только узкий круг лиц, указал Гюлахмед Маллалиев, главный редактор газеты "Зори Табасарана", выходящей на табасаранском языке. "То, что есть такой офицер, знали его родные, те, кто связан с воинской службой. Но всенародную известность он получил в канун нового 2018 года, когда за участие в сирийских событиях был удостоен звания Героя России", – сказал Маллалиев корреспонденту "Кавказского узла".

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