Число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев достигло почти семи тысяч

21 ноября 2020, 16:16

Российские миротворцы обеспечивают безопасность возвращения жителей Нагорного Карабаха из Армении, на сегодняшний день вернулись около семи тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. Наряду с этим происходит и отток населения в Армению - прежде всего с территорий, которые перешли под контроль Азербайджана. Часть беженцев не готова вернуться в Нагорный Карабах из Армении, так как беспокоится за свою безопасность и не знает, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства. Некоторые не хотят оставлять в ереванских больницах раненых близких.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Ереван обсудил в властями Армении гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. В Степанкерте создан круглосуточный центр по мониторингу гуманитарной обстановки, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По данным МЧС России, в Нагорный Карабах прибыла первая колонна гуманитарного конвоя со стройматериалами. С территории Кубани уже выехала вторая колонна. Всего планируется доставить 345 тонн грузов.

Российские миротворцы обеспечили безопасные коридоры по дороге из Армении в Степанакерт и проход всех колонн с беженцами, специалисты Минобороны России занимаются восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе, отчитался сегодня Сергей Шойгу.

"На сегодня уже почти семь тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", - приводятся слова министра в сегодняшней публикации "Российской газеты".

Только за 20 ноября российские миротворцы сопроводили колонну из 23 автобусов и 250 личных автомобилей, за сутки в свои дома вернулись более 1900 человек, со ссылкой на Минобороны России передал сегодня "Интерфакс".

Нагорный Карабах и Армению связывают две дороги. Одна из них, через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) на Варденис, будет закрыта после 25 ноября, после чего движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин). Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Сергей Шойгу и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян подписали сегодня пакет документов, регулирующих круг действий миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщило армянсоке издание News.

Напомним, что по мнению правозащитнимков, власти Нагорного Карабаха назначили беженцам мизерные выплаты, а их поддержка не организована на должном уровне. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта пожаловались, что чиновники безразличны к лишившимся жилья горожанам.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".