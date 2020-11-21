Правозащитники раскритиковали меры поддержки беженцев в Нагорном Карабахе

21 ноября 2020, 01:25

Власти Нагорного Карабаха назначили мизерные выплаты беженцам, тогда как к решению проблем вынужденных переселенцев необходим комплексный подход, заявил правозащитник Артур Сакунц. Поддержка беженцев не организована на должном уровне, что говорит о кризисе системы управления, считает его коллега Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, местные жители начали возвращаться в непризнанную республику. 19 ноября миротворцы рапортовали о возвращении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор порядка четырех тысяч вынужденных переселенцев. Не все жители Нагорного Карабаха могут вернуться в свои дома, так как часть территории передается под контроль Азербайджана. Так, 20 ноября сельчане из Мартакертского и Аскеранского районов были вынуждены покинуть населенные пункты, успев забрать только самые необходимые вещи. Они пока не получили временного жилья.

Жителей Нагорного Карабаха, которые лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. Газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для них на протяжении года, восстановлением домов займутся власти, пообещал президент Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта пожаловались, что чиновники безразличны к лишившимся жилья горожанам.

К решению проблем беженцев нужен комплексный подход, однако у властей отсутствует понимание глубины этих проблем, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Срочная финансовая помощь беженцам необходима, однако эти выделенные властями суммы не помогут в решении проблем вынужденных переселенцев.

"О каких 68 тысячах драмов (около 135 долларов) можно говорить, если нужно решать жилищную проблему, вопросы трудоустройства. Люди потеряли все. Ограничиваться выплатой единовременной помощи, это просто абсурд, результат безответственного и неадекватного восприятия ситуации", - подчеркнул правозащитник.

Он считает, что для понимания проблем беженцев "с ними надо говорить". Кроме того, нужно "понимать элементарные человеческие проблемы, весь объем трагедии и беды людей", отметил Сакунц. "Для решения их проблем нужен всесторонний подход", - считает он.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что в вопросах помощи беженцам много организационных проблем.

"Даже если помощь оказывается, она совершенно не организована. Есть множество организаций, а также частных лиц, которые пытаются что-то сделать. Но это должно было быть организовано на уровне государства. Сейчас получается, что кто-то делает одно, кто-то другое, а бывает, что работы дублируются", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Налицо кризис системы управления во всех сферах, за исключением, пожалуй, министерства по чрезвычайным ситуациям, подчеркнула правозащитница.