Карабахские переселенцы в Армении испытывают проблемы с работой и жильем

20 ноября 2020, 17:12

Жители Нагорного Карабаха продолжают прибывать в Армению, несмотря на процесс возвращения переселенцев. Часть беженцев остановилась у родственников, другие вынуждены снимать жилье по завышенным ценам. Небольшая помощь от властей и подработки не решают их финансовых проблем, указал волонтер.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий, контролировавшихся властями Нагорного Карабаха, перешла под контроль Азербайджана, что вызвало отток населения в Армению. Часть беженцев, выехавших в Армению на время боев, не готова вернуться, так как беспокоится за свою безопасность и не знает, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства.

С 25 октября в Армении действует Оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха, который занимается вопросами, связанными с предоставлением карабахцам социальных, медицинских, образовательных и юридических услуг. В Ереване расселяли прежде всего раненых, их семьи и тех, кто страдает хроническими болезнями, остальным власти искали жилье в провинции. Жителям Нагорного Карабаха предлагается и временная работа. 16 ноября Пашинян пообещал беженцам и финансовую помощь - по 68 тысяч драмов (около 141 доллара) каждому и по 15 тысяч драмов (31 доллар) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении.

Беженцам помогают власти и волонтеры

Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению не прекратился. Переселяются в основном жители тех районов, которые передаются Азербайджану, пояснила корреспонденту “Кавказского узла” пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Сона Мартиросян. "Расселяем их в гостиницах, гостевых домах, общежитиях. Есть такие семьи, которые возвращаются, их места освобождаются", - отметила Мартиросян.

Единовременная помощь в размере 68 тысяч драмов будет предоставлена всем, кто был вынужден покинуть свой дом - независимо от того, вернулись ли эти люди в Нагорный Карабах или продолжают оставаться в Армении, сообщила Сона Мартиросян. По ее словам, выплаты начнутся с 23 ноября. Помощь будет предоставлена также детям, если один из родителей считается бенефициаром правительственной программы. "Переселенцы должны зарегистрироваться в администрациях местных самоуправлений по месту их проживания, средства будут перечислены на счет этих людей", - пояснила представитель ведомства.

Также, по словам Мартиросян, продолжает функционировать Центр поддержки переселенцев, который обеспечивает карабахцев питанием, занимается вопросами расселения и оказывает психологическую помощь. Она не уточнила, сколько в Армении сейчас находится беженцев из Нагорного Карабаха, сколько из них живут у родственников.

По словам волонтера Елены Шуваевой-Петросян, беженцам продолжает оказываться волонтерская помощь. В частности, им раздают одежду. "На днях конкретно наша волонтерская группа ждет из Испании 40 коробок одежды для переселенцев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Переселенцы хотели бы вернуться, но их страшит неопределенность, указала Шуваева-Петросян. "Люди не спешат возвращаться - даже те, у которых есть дома в Степанакерте. Они боятся рисковать своими малолетними детьми", - отметила волонтер. Часть переселенцев не уезжает, чтобы не оставить раненых мужей. "У многих раненые мужья лежат в Ереване. Оставить их и вернуться в Карабах они пока не могут", - сказала волонтер.

Переселенцы испытывают проблемы с работой и жильем

Шуваева-Петросян указала на стесненные условия, в которых живут беженцы в Армении. "Есть семьи, которые живут в катастрофических условиях. К примеру, есть двухкомнатная очень маленькая квартира, в которую поселились пять семей из Гадрута. Когда заходишь в такой дом, на тебя смотрят множество детских глаз, как-будто мышки из темноты. Поскольку там места мало, сейчас мы ищем для них шерстяные матрасы, которые можно сворачивать и убирать, потому что ставить кровати там вообще невозможно", - рассказала Елена Шуваева-Петросян.

Основная проблема переселенцев – это жилье и работа. "Кто-то самостоятельно находит работу, кому-то они помогают, кто-то участвует в волонтерских проектах, печет пахлаву, [традиционные карабахские лепешки] женгялов ац, кто-то ходит, убирает квартиры, кто-то занимается переводческой работой - но это все не дает финансовой стабильности. Это такие люди, которые не хотят сидеть и ждать помощи", - заключила волонтер.

Она посетовала на то, что некоторые владельцы жилья воспользовались ситуацией и подняли цены на аренду. Но есть и такие, кто безвозмездно предоставляет свое жилье переселенцам. "Очень сильно возросли цены на аренду квартиры - дешевле, чем за 150 тысяч, плохую квартиру в Ереване не найдешь (около 300 долларов). Та же картина и в Эчмиадзине. Особенно когда узнают, что ты ищешь квартиру карабахцам, просят предоплату за пять-шесть месяцев вперед, что нереально, поскольку у этих людей нет таких денег. Сами волонтеры, которые собирают деньги у своих друзей, в социальных сетях, также не имеют таких денег", - сказала Шуваева-Петросян.

Беженцы указали на препятствия к возвращению в Нагорный Карабах

Жительница Степанакерта Элина Самсонян не планирует возвращаться в Карабах из Армении. "В Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") до войны мы жили в безопасности, и эту безопасность нам обеспечивала наша армия и территории, связывающие нас с Арменией. Сейчас непонятно, что станет с армией - повсюду какие-то миротворцы, от которых не знаешь, чего ожидать, а территории сдали, оставив жителей Арцаха в окружении врагов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Самсонян.

По ее словам, выехала она из Нагорного Карабаха в начале ноября, уже успела найти в Ереване работу бухгалтера. "Конечно, в первое время будет трудно, надо все создать заново. Муж тоже, надеюсь, найдет работу. Становиться заложниками в Арцахе мы не собираемся", - заключила Элина Самсонян.

Сейчас семья Самсонян живет у родственников, но планирует снять отдельное жилье.

У Армине Лалаян остался дом в Шуши, взятом азербайджанскими войсками. Вместе с детьми она укрывалась в убежище в Степанакерте, а уже после заключения перемирия вместе с пятью детьми переселилась в Ереван. "Арендовали двухкомнатную квартиру на окраине Еревана. Еле умещаемся, но какой должен быть выход из этого положения, пока себе не представляем", - сказала Лалаян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что единовременная помощь от властей Армении - не решение проблемы. "Я не знаю, теперь я беженка? Какой у меня статус? Чем я должна заниматься?", - добавила Лалаян. Возвращаться в Карабах она пока не видит смысла, поскольку жилья там нет.

Часть переселенцев указали, что вынуждены вернуться

Пожилая супружеская пара Минасян приехала в Ереван в середине октября. Они жители Степанакерта, но к тому времени уже перебрались в село Хачен Аскеранского района. "В село переселились из Степанакерта, чтобы спастись от обстрелов, но и там стало небезопасно, пришлось приехать в Ереван к родственникам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Кнарик Минасян.

По ее словам, их дом в Степанакерте не сильно пострадал - только выбиты стекла. Супруги надеются, что им помогут привести дом в порядок до холодов. В Ереване они остановились у родственников, которых не хочется стеснять.

Жительница села Хнапат Аскеранского района Нагорного Карабаха, представившаяся Сусанной Вердиян, отметила, что ее дом не пострадал от обстрелов, но в целом жизнь в Карабахе она безопасной не считает. "Рядом села Храморт и Беркадзор. Если их отдадут Азербайджану, в нашей деревне будет очень опасно жить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вердиян приехала в Армению с тремя детьми, поселилась в городе Армавир, у знакомых. В том же доме поселилась еще одна семья из пяти человек. Местные власти зарегистрировали беженцев, что позволило получать продуктовую помощь. Знакомы не просили платы за жилье, а муж жительницы Хнапата, оставшийся в Нагорном Карабахе, присылал ей деньги на необходимые расходы. "Мы не можем вечно тут оставаться, все равно когда-нибудь придется уехать. А куда мы можем уехать? Конечно, в свой дом, хоть это и опасно", - заключила женщина.

Жительница Мартакерта Нанар Аветисян вместе с двумя дочерьми сегодня уехала в Карабах. Ее муж военный. Дом Аветисянов пострадал от прямого попадания снаряда. "Можно сказать, что дома нет, но на первое время мы поселимся у родственников. В Ереване мы жили в гостинице, и думать, что нас навечно кто-то обязан приютить, несерьезно. Пока возвращаемся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Число вернувшихся в Нагорный Карабах достигло 4,4 тысячи

22 автобуса с жителями Нагорного Карабаха вернулись сегодня на родину через Карвачар, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации ереванского автовокзала "Киликия". В каждом автобусе по 46-50 пассажирских мест.

Сотрудник автовокзала подтвердил информацию Минобороны России о том, что вчера, 19 ноября, из Еревана в Карабах направились 27 автобусов, однако заявил, что все автобусы направились через Карвачар и без сопровождения миротворцев.

По данным Минобороны России, к сегодняшнему дню в Нагорный Карабах из Армении вернулись 4,4 тысячи беженцев, сообщил "Sputnik Армения".

Нагорный Карабах и Армению связывают две дороги. Одна из них, через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) на Варденис, будет закрыта после 25 ноября, после чего движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин). Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Дорога Варденис – Карвачар – Мартакерт для поездки в Карабах продолжает оставаться незаменимой. Через Бердзор ехать опасно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель пассажирского автобуса Гарник Аванесян. "Жутко неприятно будет каждый раз в сопровождении чужой армии ездить, будто мы какие-то преступники и мы не по своей стране ездим", - сказал он.

Житель Степанакерта Лерник Мамян также сказал, что предпочитает пользоваться дорогой через Карвачар, пока есть такая возможность. "Безопасность дороги [через Бердзор] не в полной мере обеспечена. Есть информация, что после перемирия на этой дороге пропали мирные жители. Я не собираюсь становиться одним из тех, кто пропадает по дороге домой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После закрытия дороги через Карвачар сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом будет небезопасным, считает и жительница Степанакерта Лусине Навасардян. "Миротворцы, даже если и будут осуществлять свою миссию идеально, не могут исключить инциденты", - полагает она.

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