Карабахские переселенцы на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

20 ноября 2020, 17:12

Карабахские переселенцы в Армении испытывают проблемы с работой и жильем

Жители Нагорного Карабаха продолжают прибывать в Армению, несмотря на процесс возвращения переселенцев. Часть беженцев остановилась у родственников, другие вынуждены снимать жилье по завышенным ценам. Небольшая помощь от властей и подработки не решают их финансовых проблем, указал волонтер.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий, контролировавшихся властями Нагорного Карабаха, перешла под контроль Азербайджана, что вызвало отток населения в Армению. Часть беженцев, выехавших в Армению на время боев, не готова вернуться, так как беспокоится за свою безопасность и не знает, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства.

С 25 октября в Армении действует Оперативный штаб правительства Нагорного Карабаха, который занимается вопросами, связанными с предоставлением карабахцам социальных, медицинских, образовательных и юридических услуг. В Ереване расселяли прежде всего раненых, их семьи и тех, кто страдает хроническими болезнями, остальным власти искали жилье в провинции. Жителям Нагорного Карабаха предлагается и временная работа. 16 ноября Пашинян пообещал беженцам и финансовую помощь - по 68 тысяч драмов (около 141 доллара) каждому и по 15 тысяч драмов (31 доллар) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении.

Беженцам помогают власти и волонтеры

Карабахские переселенцы на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению не прекратился. Переселяются в основном жители тех районов, которые передаются Азербайджану, пояснила корреспонденту “Кавказского узла” пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Сона Мартиросян. "Расселяем их в гостиницах, гостевых домах, общежитиях. Есть такие семьи, которые возвращаются, их места освобождаются", - отметила Мартиросян.

Единовременная помощь в размере 68 тысяч драмов будет предоставлена всем, кто был вынужден покинуть свой дом - независимо от того, вернулись ли эти люди в Нагорный Карабах или продолжают оставаться в Армении, сообщила Сона Мартиросян. По ее словам, выплаты начнутся с 23 ноября. Помощь будет предоставлена также детям, если один из родителей считается бенефициаром правительственной программы. "Переселенцы должны зарегистрироваться в администрациях местных самоуправлений по месту их проживания, средства будут перечислены на счет этих людей", - пояснила представитель ведомства.

Также, по словам Мартиросян, продолжает функционировать Центр поддержки переселенцев, который обеспечивает карабахцев питанием, занимается вопросами расселения и оказывает психологическую помощь. Она не уточнила, сколько в Армении сейчас находится беженцев из Нагорного Карабаха, сколько из них живут у родственников.

По словам волонтера Елены Шуваевой-Петросян, беженцам продолжает оказываться волонтерская помощь. В частности, им раздают одежду. "На днях конкретно наша волонтерская группа ждет из Испании 40 коробок одежды для переселенцев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Переселенцы хотели бы вернуться, но их страшит неопределенность, указала Шуваева-Петросян. "Люди не спешат возвращаться - даже те, у которых есть дома в Степанакерте. Они боятся рисковать своими малолетними детьми", - отметила волонтер. Часть переселенцев не уезжает, чтобы не оставить раненых мужей. "У многих раненые мужья лежат в Ереване. Оставить их и вернуться в Карабах они пока не могут", - сказала волонтер.

Переселенцы испытывают проблемы с работой и жильем

Вещи карабахских переселенцев в автобусе на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"Шуваева-Петросян указала на стесненные условия, в которых живут беженцы в Армении. "Есть семьи, которые живут в катастрофических условиях. К примеру, есть двухкомнатная очень маленькая квартира, в которую поселились пять семей из Гадрута. Когда заходишь в такой дом, на тебя смотрят множество детских глаз, как-будто мышки из темноты. Поскольку там места мало, сейчас мы ищем для них шерстяные матрасы, которые можно сворачивать и убирать, потому что ставить кровати там вообще невозможно", - рассказала Елена Шуваева-Петросян.

Основная проблема переселенцев – это жилье и работа. "Кто-то самостоятельно находит работу, кому-то они помогают, кто-то участвует в волонтерских проектах, печет пахлаву, [традиционные карабахские лепешки] женгялов ац, кто-то ходит, убирает квартиры, кто-то занимается переводческой работой - но это все не дает финансовой стабильности. Это такие люди, которые не хотят сидеть и ждать помощи", - заключила волонтер.

Она посетовала на то, что некоторые владельцы жилья воспользовались ситуацией и подняли цены на аренду. Но есть и такие, кто безвозмездно предоставляет свое жилье переселенцам. "Очень сильно возросли цены на аренду квартиры - дешевле, чем за 150 тысяч, плохую квартиру в Ереване не найдешь (около 300 долларов). Та же картина и в Эчмиадзине. Особенно когда узнают, что ты ищешь квартиру карабахцам, просят предоплату за пять-шесть месяцев вперед, что нереально, поскольку у этих людей нет таких денег. Сами волонтеры, которые собирают деньги у своих друзей, в социальных сетях, также не имеют таких денег", - сказала Шуваева-Петросян.

Беженцы указали на препятствия к возвращению в Нагорный Карабах

Карабахские переселенцы на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"Жительница Степанакерта Элина Самсонян не планирует возвращаться в Карабах из Армении. "В Арцахе (Нагорном Карабахе. - Прим. "Кавказского узла") до войны мы жили в безопасности, и эту безопасность нам обеспечивала наша армия и территории, связывающие нас с Арменией. Сейчас непонятно, что станет с армией - повсюду какие-то миротворцы, от которых не знаешь, чего ожидать, а территории сдали, оставив жителей Арцаха в окружении врагов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Самсонян.

По ее словам, выехала она из Нагорного Карабаха в начале ноября, уже успела найти в Ереване работу бухгалтера. "Конечно, в первое время будет трудно, надо все создать заново. Муж тоже, надеюсь, найдет работу. Становиться заложниками в Арцахе мы не собираемся", - заключила Элина Самсонян.

Сейчас семья Самсонян живет у родственников, но планирует снять отдельное жилье.

У Армине Лалаян остался дом в Шуши, взятом азербайджанскими войсками. Вместе с детьми она укрывалась в убежище в Степанакерте, а уже после заключения перемирия вместе с пятью детьми переселилась в Ереван. "Арендовали двухкомнатную квартиру на окраине Еревана. Еле умещаемся, но какой должен быть выход из этого положения, пока себе не представляем", - сказала Лалаян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что единовременная помощь от властей Армении - не решение проблемы. "Я не знаю, теперь я беженка? Какой у меня статус? Чем я должна заниматься?", - добавила Лалаян. Возвращаться в Карабах она пока не видит смысла, поскольку жилья там нет.

Часть переселенцев указали, что вынуждены вернуться

Карабахские переселенцы на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"Пожилая супружеская пара Минасян приехала в Ереван в середине октября. Они жители Степанакерта, но к тому времени уже перебрались в село Хачен Аскеранского района. "В село переселились из Степанакерта, чтобы спастись от обстрелов, но и там стало небезопасно, пришлось приехать в Ереван к родственникам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Кнарик Минасян.

По ее словам, их дом в Степанакерте не сильно пострадал - только выбиты стекла. Супруги надеются, что им помогут привести дом в порядок до холодов. В Ереване они остановились у родственников, которых не хочется стеснять.

Жительница села Хнапат Аскеранского района Нагорного Карабаха, представившаяся Сусанной Вердиян, отметила, что ее дом не пострадал от обстрелов, но в целом жизнь в Карабахе она безопасной не считает. "Рядом села Храморт и Беркадзор. Если их отдадут Азербайджану, в нашей деревне будет очень опасно жить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вердиян приехала в Армению с тремя детьми, поселилась в городе Армавир, у знакомых. В том же доме поселилась еще одна семья из пяти человек. Местные власти зарегистрировали беженцев, что позволило получать продуктовую помощь. Знакомы не просили платы за жилье, а муж жительницы Хнапата, оставшийся в Нагорном Карабахе, присылал ей деньги на необходимые расходы. "Мы не можем вечно тут оставаться, все равно когда-нибудь придется уехать. А куда мы можем уехать? Конечно, в свой дом, хоть это и опасно", - заключила женщина.

Жительница Мартакерта Нанар Аветисян вместе с двумя дочерьми сегодня уехала в Карабах. Ее муж военный. Дом Аветисянов пострадал от прямого попадания снаряда. "Можно сказать, что дома нет, но на первое время мы поселимся у родственников. В Ереване мы жили в гостинице, и думать, что нас навечно кто-то обязан приютить, несерьезно. Пока возвращаемся", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Число вернувшихся в Нагорный Карабах достигло 4,4 тысячи

22 автобуса с жителями Нагорного Карабаха вернулись сегодня на родину через Карвачар, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации ереванского автовокзала "Киликия". В каждом автобусе по 46-50 пассажирских мест.

Сотрудник автовокзала подтвердил информацию Минобороны России о том, что вчера, 19 ноября, из Еревана в Карабах направились 27 автобусов, однако заявил, что все автобусы направились через Карвачар и без сопровождения миротворцев.

По данным Минобороны России, к сегодняшнему дню в Нагорный Карабах из Армении вернулись 4,4 тысячи беженцев, сообщил "Sputnik Армения".

Нагорный Карабах и Армению связывают две дороги. Одна из них, через Карвачар (азербайджанское название – Кельбаджар) на Варденис, будет закрыта после 25 ноября, после чего движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города – Лачин).  Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Карабахские переселенцы на Ереванском автовокзале "Киликия". 20 ноября 2020 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"Дорога Варденис – Карвачар – Мартакерт для поездки в Карабах продолжает оставаться незаменимой. Через Бердзор ехать опасно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель пассажирского автобуса Гарник Аванесян. "Жутко неприятно будет каждый раз в сопровождении чужой армии ездить, будто мы какие-то преступники и мы не по своей стране ездим", - сказал он.

Житель Степанакерта Лерник Мамян также сказал, что предпочитает пользоваться дорогой через Карвачар, пока есть такая возможность. "Безопасность дороги [через Бердзор] не в полной мере обеспечена. Есть информация, что после перемирия на этой дороге пропали мирные жители. Я не собираюсь становиться одним из тех, кто пропадает по дороге домой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После закрытия дороги через Карвачар сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом будет небезопасным, считает и жительница Степанакерта Лусине Навасардян. "Миротворцы, даже если и будут осуществлять свою миссию идеально, не могут исключить инциденты", - полагает она.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Более 1200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах", "Агдамский район перешел под контроль Азербайджана", "Массовый исход из Мартакертского района напомнил его жителям 1992 год".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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