Жители Нагорного Карабаха не спешат возвращаться домой из-за неопределенности

17 ноября 2020, 19:50

В Степанакерте начали открываться магазины, город обеспечен электричеством и газом в целом до 80 процентов, сообщил мэр столицы Нагорного Карабаха. Однако не все беженцы готовы вернуться, так как беспокоятся за свою безопасность и не знают, как восстанавливать пострадавшие от обстрелов дома и хозяйства. В Армении власти им пообещали финансовую помощь.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К 13 ноября Степанакерт был на 60 процентов обеспечен электричеством, возобновилась подача газа. Сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил, что газ, свет, вода и мобильная связь будут бесплатными для местных жителей на протяжении года. Он также отметил, что власти займутся восстановлением домов, а люди, лишившиеся жилья, получат единовременные выплаты и ежемесячную компенсацию арендной платы.

К 13 ноября в Степанакерт вернулись свыше 30 процентов временно выехавших горожан. Из столицы Армении в Степанакерт людей бесплатно возят маршрутки и специальные автобусы, выделенные мэрией Еревана. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем, их временно расселяют в гостиницах. За 14 и 15 ноября автобусы с 1200 пассажирами прибыли из Армении в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев. Жители районов Нагорного Карабаха, которые по соглашению о перемирии переходят Азербайджану, начали массово выезжать в Армению.

Мэр Степанакерта рассказал о том, как восстанавливается жизнь в городе

Мэрия Степанакерта активно занята восстановительными работами, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» градоначальник Давид Саркисян. По его словам, в городе ведутся работы по восстановлению подачи газа, света, коммуникации, работы по замене окон в жилых домах.

Работы по разбору завалов, по словам Саркисяна, велись постоянно, с первого дня военных действий. «Подача газа в городе восстановлена от 70 - 80%, а света – от 80 до 90%. Чтобы полностью завершить работы по подаче газа, нужно, чтобы около 30% жителей находились на месте во избежание утечки. Люди постепенно возвращаются, думаю, вопрос в ближайшее время будет решен», - отметил мэр Степанакерта.

Он добавил, что среди возвращающихся есть и такие семьи, которые потеряли во время войны жилье, их размещают в гостиницах или арендуют им дома. «Точной статистики по этой категории пострадавших пока нет», - указал при этом Саркисян. Бизнес, по его словам, «сам протянул руку помощи» возвращающимся.

Как отметил градоначальник, в Степанакерте уже несколько дней как начали открываться магазины. «Но кроме этого мэрия, в свою очередь, продолжает предоставлять жителям помощь в виде продовольствия», - отметил он.

Напомним, 16 ноября Министерство территориального управления и развития Нагорного Карабаха обнародовало смету арендуемых квартир для граждан, оставшихся без жилья в ходе осенней войны. Согласно этой смете, в Степанакерте правительство планирует арендовать квартиры стоимостью от 40 тысяч до 80 тысяч драмов (от 80,4 до 160,8 доллара), а в районах – от 30 тысяч до 70 тысяч драмов (от 60,3 до 140,8 доллара) в зависимости от количества комнат. Согласно обнародованному сегодня решению о финансовой помощи жителям Нагорного Карабаха, поддержка будет оказываться малообеспеченным семьям, в которых доход на одного человека ниже 60 тысяч драмов (124 доллара). Жители Нагорного Карабаха, оставшиеся без жилья, получат единовременные выплаты в размере 300 тысяч драмов (622 доллара).

Не все беженцы из Нагорного Карабаха готовы вернуться домой

Жительница Степанакерта Лиана Аванесян рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что свет в их доме есть, но газа нет. Газ, по словам женщины, был отключен еще во время военных действий, видимо, из соображений безопасности.

«Пара магазинов в городе открылась, из мэрии тоже получаем необходимое. Сказать, что город вернулся в свое русло, конечно, нельзя, по крайней мере, мало кто из моих знакомых вернулся домой», - отметила она.

Карине Барсегян сейчас с семьей находится в Ереване, возвращаться в Степанакерт домой, пока не планирует. «Не только в Степанакерте, но во всем Карабахе с такими границами, которые нам расчертили, уже не безопасно. Как могут жители Мартуни спокойно жить в своем городе, когда в непосредственной близости находятся азербайджанские позиции? Я сама не могу жить в Степанакерте и каждый день из своего окна слышать мугам (азербайджанскую традиционную музыку) из Шуши», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

По ее словам, в Степанакерте до войны жизнь была более чем спокойная, вплоть до того, что люди не запирали свои двери и спокойно гуляли по городу даже поздно ночью. А сейчас, по ее словам, этой безопасности нет. «Миротворцы ничего не могут сделать, они не могут находиться рядом со всеми и обеспечивать безопасность каждого», - высказала мнение женщина.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно договоренности, часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики перешла под контроль Азербайджана, в зону конфликта для обеспечения безопасности введены российские миротворцы. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армине Григорян потеряла дом и бизнес в городе Шуши. По ее словам, в первые дни войны она сама предложила людям, которые потеряли жилье, поселиться у нее в отеле, который рассчитан на 12 человек.

Сейчас семья женщины в Ереване, снимает квартиру, а муж с сыном продолжают службу в Карабахе. «Все на сегодняшний день пока неопределенно, я пока не знаю, когда вернусь и куда», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Светлана Адамян живет в селе Неркин Оратаг Мартакертского района Нагорного Карабаха. Во время войны она вместе с детьми переселилась в Абовян к родственникам. В комментарии корреспонденту «Кавказского узла» она отметила, что в ближайшие дни планирует вернуться в родное село, «хотя не совсем ясно, какова там ситуация».

Ее дом, как отметила женщина, пострадал от обстрелов. «Все оставила, уехала, даже домашний скот, и сейчас я не знаю, что с ним, а ведь это было единственным источником дохода нашей семьи», - добавила Светлана. По ее словам, из деревни не все уехали, есть люди, которые до последнего дня оставались у себя дома. «Свет и газ не у всех есть, но, думаю, со временем восстановят», - добавила женщина.

Пашинян пообещал финансовую помощь беженцам из Карабаха

Правительство Армении окажет единовременную финансовую помощь жителям Нагорного Карабаха, которые переехали в Армению в результате военных действий, сообщил 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, каждому жителю Карабаха, перебравшемуся в Армению, будет выделено 68 тысяч драмов (141 доллар по курсу Центробанка Армении на 17.11.2020), если у гражданина нет собственной недвижимости в Армении, ему будет оказана дополнительная поддержка в размере 15 тысяч драмов (31 доллар). "Согласно принятому сегодня правительством решению, единовременная финансовая помощь будет оказана жителям Арцаха, которые фактически находятся в Армении и имеют прописку в Арцахе", — написал на своей странице в Facebook Никол Пашинян.

Помощь, по его словам, будет оказана и тем, кто уже вернулся в Нагорный Карабах. Заявки на получение помощи будут принимать с 23 ноября.

Ранее сообщалось, что прибывающим в Армению жителям Нагорного Карабаха власти, помимо предоставления временного жилья, предлагают и работу.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"