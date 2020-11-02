Азербайджан заявил о взятии восьми сел в зоне карабахского конфликта

02 ноября 2020, 20:25

Азербайджанская армия заняла восемь сел в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Азербайджана, сообщил президент страны Ильхам Алиев. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле города Губадлы, который контролируется азербайджанскими военными.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе с 27 сентября не прекращаются полномасштабные боевые действия. К 30 октября Азербайджан заявил об установлении контроля над почти 200 населенными пунктами.

Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 8 селами в зоне конфликта

О том, что еще восемь сел в зоне карабахского конфликта перешли под контроль азербайджанской армии, президент страны Ильхам Алиев сообщил сегодня в Twitter. Это, по его словам, села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишыглы (армянское название Урекан - прим. "Кавказского узла"), Мурадханлы (армянское название Акари - прим. "Кавказского узла") и Миланлы Губадлинского района.

Губадлинский и Зангиланский районы Азербайджана с 1993 года контролируются властями непризнанной республики Нагорный Карабах, их территория входит в состав Кашатагского района Нагорного Карабаха, Джебраильский район также с 1993 года контролируется властями Нагорного Карабаха, его территория входит в состав Гадрутского района.

На сайте Минобороны Азербайджана размещен список населенных пунктов, занятых азербайджанской армией с 27 сентября по 30 октября. В сопроводительном тексте указано, что за это время "были освобождены от оккупации четыре города, три поселка и 188 сел".

В их числе "город Джебраил (армянское название Джракан - здесь и далее прим. "Кавказского узла") и 73 села района, город Физули (армянское название Варанда) и 31 село района, город Зангилан (армянское название Ковсакан), поселки Миндживан (армянское название Миджнаван), Агбенд и 44 села Зангиланского района, поселок Гадрут и 20 сел Ходжавендского района, три села Тертерского района, город Губадлы (армянское название Санасар) и 17 сел Губадлинского района, а также стратегические высоты на Агдеринском и Муровдагском направлениях".

Указанные в последнем твитте Алиева восемь населенных пунктов не включены в список, датированный 15.30 30 октября. В нем 195 населенных пунктов. При этом село Юхары Абдуррахманлы Физулинского района в списке указывается дважды: в первый раз оно отмечено среди сел, занятых 27 сентября, а во второй раз – 20 октября. Также в этом списке указано дважды село Гаджилы Джебраильского района: в первый раз - среди сел, занятых 19 октября, а во второй раз – 21 октября.

Таким образом, число населенных пунктов, о восстановлении контроля над которыми с 27 сентября заявил Азербайджан, составило 201.

Азербайджан обвинил армянскую сторону в обстрелах Губадлинского района

Сегодня вечером Минобороны Азербайджана сообщило, что "начиная с полудня 2 ноября, Вооруженные силы Армении подвергают обстрелу Губадлы и села района". "В настоящее время территория Губадлинского района интенсивно обстреливается с направления села Давид Бек Гафанского района Армении", - сказано в пресс-релизе, который получил корреспондент "Кавказского узла".

О том, что азербайджанская армия заняла город Губадлы, президент Ильхам Алиев сообщил 25 октября.

Военное ведомство опровергло сообщения об обстреле азербайджанской армией населенных пунктов, а также назвало дезинформацией сообщения о сбитом боевом самолете ВВС Азербайджана. "Заявляем, что сегодня боевые авиационные средства ВВС Азербайджана не совершали полеты, они находятся в строю и боеспособны", - сказано в пресс-релизе.

В то же время Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении живой силы противника. "Точными ударами уничтожена живая сила противника, находящаяся в пункте постоянной дислокации, окопах и на огневых позициях. В то же время вражеский штаб в направлении Гырмызы Базара (армянское название Кармир Щука, согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской республики, расположен в Мартунинском районе, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Ходжавендском районе) также был обстрелян", - сообщает военное ведомство Азербайджана.

Напомним, сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило об артобстреле сел в Агдамском и Агджабединском районах со стороны Нагорного Карабаха. Вечером Армения сообщила о трех жертвах обстрела со стороны Азербайджана в селе Давид Бек Сюникской области.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее стороны продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.