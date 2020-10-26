Азербайджан заявил о взятии Губадлы

26 октября 2020, 01:20

Азербайджанская армия заняла город Губадлы, заявил Ильхам Алиев. Сообщению о взятии еще одного города предшествовали заявления о заключении перемирия.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 25 октября Минобороны Азербайджана сообщило об атаках противника на Губадлинском направлении. Вечером 25 октября стало известно, что стороны в очередной раз договорились о перемирии.

Губадлинский и Зангиланский районы Азербайджана с 1993 года контролируются властями непризнанной республики Нагорный Карабах, их территория входит в состав Кашатагского района Нагорного Карабаха. Административный центр Губадлинского района был переименован карабахскими властями в Санасар, Зангилан - в Ковсакан, а центр Кашатагского района, город Лачин - в Бердзор. Через Лачин/Бердзор проходит одна из трех дорог между Арменией и Нагорным Карабахом. На "Кавказском узле" опубликована карта Нагорного Карабаха.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации ряд сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы (армянское название - Кубатлы, прим. "Качвказского узла")", - написал вечером 25 октября Алиев в своем микроблоге в Twitter (перевод корреспондента "Кавказского узла").

При этом названия занятых сел не уточняются.

Напомним также, что 23 октября азербайджанская армия заявила о восстановлении контроля над 13 селами в зоне карабахского конфликта: Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района, села Доланар и Бунъядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы и Вейсалли Джебраильского района, села Ванадли и Мирзагасанли Зангиланского района.

Таким образом, число населенных пунктов, о восстановлении контроля над которыми заявил с 27 сентября Азербайджан, достигло 133.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 24 октября азербайджанская сторона проинформировала иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, о прямом вмешательстве Армении в конфликт, сообщило Минобороны Азербайджана.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержатся справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.