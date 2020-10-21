Власти убедили жителей села в Тертерском районе не ходить на похороны

21 октября 2020, 15:30

На похороны двух жителей села Джамилли Тертерского района Азербайджана собирались почти все селяне, однако церемония прошла при минимальном числе участников из-за угрозы обстрелов, сообщил глава муниципального совета Намиг Тахмазов. Тертер и села близ фронта с утра подверглись обстрелам, рассказали местные жители.

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Как писал "Кавказский узел", 20 октября при артиллерийском обстреле один из снарядов упал на частный жилой дом в селе Джамилли Тертерского района, в результате погибли два жителя села: 26-летний Исаглы Анар Расул оглу и 36-летний Анар Тофиг оглу, селянин Шабанов Муров Расул оглу был госпитализирован с травмами, сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В ночь на 18 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. 19 октября стало известно о ранении четырех мирных жителей, в том числе корреспондента государственного телеканала "АзТВ" Анара Гасанова, при обстреле Агдамского района. Жители соседнего Тертерского района сообщили о крупном пожаре на хлопкоочистительном заводе после обстрела.

Похороны двух погибших 20 октября жителей села Джамилли Тертерского района состоялись сегодня около 13.00 (12.00 мск) на местном кладбище. Церемония прошла без инцидентов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава муниципального совета села Джамилли Намиг Тахмазов.

"В церемонии собирались принять участие почти все жители. Но с учетом трагедии во время похорон на кладбище в городе Тертере, когда погибли четыре человека и были раненые, мы убедили жителей не иди на похороны, поскольку по скоплению людей вновь мог быть открыт огонь. Мы провели похороны с минимальным числом людей, необходимым для погребения ", - сказал Тахмазов.

По его словам, на похороны пришли только близкие родственники и соседи. Женщин на церемонии не было, поскольку по мусульманским обычаям они не посещают похороны.

Тахмазов рассказал, один из погибших - 26-летний Анар Исаглы - был холост. У другого - Анара Гулиева (Анар Тофиг оглу) - остались трое малолетних детей. Им до 18-летнего возраста государство, согласно законодательству, назначит пособие. "Но и наша община будет, конечно, помогать семье. Селяне потрясены трагедией, и сегодня все скорбят по погибшим", - заявил он.

Во время похорон обстрелы в направлении села не фиксировались, отметил Тахмазов.

При этом райцентр Тертер и села, находящиеся в непосредственной близости к фронту, подверглись обстрелам, рассказали местные жители.

"Ночь прошла спокойно. Но уже с шести часов утра начался обстрел. Несколько снарядов упали в черте города. Я не знаю, каковы последствия - живу в другой части города. Однако, если были бы жертвы, то информация быстро распространилась бы", - сказал житель Тертера Эльсевер Гуламов.

Он предположил, что снаряды упали на села Гасангая, Шихарх, Гапанлы, расположенные ближе к фронту.

Об утренних обстрелах рассказал и житель села Аяг Гарванд Агдамского района Мехтихан Сейидов. "С утра вновь начался обстрел. В последние дни стреляют зажигательными снарядами. В село снаряды не упали. Но один снаряд упал в стог сена рядом с селом и вызвал пожар", - рассказал Сейидов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на обстрелы, жители продолжают сельхозработы.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. В Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.

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