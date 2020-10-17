Жители Тертера сочли преднамеренным обстрел кладбища

17 октября 2020, 04:06

Состояние четверых госпитализированных после обстрела кладбища в Тертере стабильное, сообщили врачи. Стрелявшие знали, что на кладбище идет церемония погребения и целились в людей, предположили местные жители.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 15 октября, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, три человека погибли и еще пять были ранены в результате артиллерийского обстрела Тертера. Впоследствии один из раненых скончался в больнице, после чего число убитых достигло четырех. В результате падения снарядов в прифронтовых селах разрушены дома, сообщили местные жители.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, с начала боев погибли не менее 587 солдат и 34 мирных жителя, более 100 мирных жителей ранено. Армения сообщила о гибели одного мирного жителя и пяти военных. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей, ранены 222. Данные о военных потерях Азербайджаном не озвучиваются, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Четверо раненых при обстреле во время церемонии похорон на кладбище в Тертере находятся на лечении в Центральной районной больнице Бардинского района (район находится по соседству с Тертерским районом, - прим. "Кавказского узла").

Состояние 54-летнего Мамедова Физули Али оглу, 52-летних Амирова Новеля Йелмар оглу и Аллахвердиева Эльсевера Вели оглу, а также 34-летнего Газанфарли Рафаэля Газанфар оглу стабильное, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник больницы. «У раненых извлекли из тела осколки снаряда, состояние их стабильное, лечение продолжается», - отметил он.

Тертерское кладбище находится в восточной части города, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Тертера Салех Мамедов. "Это конечно не центр, но черта города. Кладбище находится на берегу реки. Вокруг него, кроме домов, никаких объектов нет", - сказал он. Мамедов предположил, что стрелявшие видели или знали, что там проходит церемония и целились в людей. "Второй снаряд попал в гущу людей", - отметил он.

По словам Мамедова, методичные обстрелы города продолжаются. «Город словно разделили на квадраты и поочередно обстреливают. Ночью было тихо, но с наступлением рассвета вновь обстреливали. Город за эти 20 дней сильно пострадал», - рассказал он.

Житель Тертера Агаверди Аллахвердиев рассказал, что ранее по кладбищу не стреляли. «Если бы стреляли, мы знали бы - город у нас небольшой. До вчерашнего (15 октября) обстрела разрушений там не было. Значит, стреляли преднамеренно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде считает, что "обстрел города, где нет военных целей, является преднамеренной атакой на мирных жителей". Он не исключил, что обстрел людей был преднамеренным. "Хотя линия фронта сейчас отодвинулась от Тертера и находится где-то в 15 километрах от города, современные оптически приборы позволяют обозревать с высот происходящее на таком расстоянии", сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Он также предположил, что скопление людей на кладбище могло быть замечено с помощью разведывательных дронов. "То, что снаряд попал прямо по месту, где проходили похороны, также говорит в пользу версии о преднамеренном обстреле людей», - считает Исазаде.

По его словам, кладбище было в пределах досягаемости реактивной системы залпового огня «Град» или дальнобойных гаубиц.

Артиллерийские удары пришлись по местному кладбищу, когда там проходили похороны, сообщил корреспондент "Дождя" Василий Полонский, ставший очевидцем обстрела. Удар был нанесен из систем залпового огня "Град", предположил он в комментарии "Новой газете".

«По словам очевидцев, удар был нанесен в то время, когда покойная была погребена, и могилу засыпали землей. Этому предшествует специальная молитва, чтение которой занимает около 30 минут, этого времени было вполне достаточно для фиксации места скопления людей, подготовки и нанесения удара», - сказал эксперт.

С начала боевых действий 27 сентября на город Тертер и 36 сел в районе упали 13 тысяч снарядов, в результате погибли 14 мирных жителей, 53 ранены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Исполнительной власти Тертерского района.

По его словам, снаряды полностью разрушили 116 домов, частично - 597 здания, повреждены 57 многоэтажных зданий, 150 гражданских объектов, погибли 300 голов мелкого и крупного рогатого скота.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"