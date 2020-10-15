Восемь человек стали жертвами обстрела кладбища в Тертере

15 октября 2020, 15:13

Три человека погибли и еще пять были ранены в результате артиллерийского обстрела Тертера, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", сегодня два мирных жителя Азербайджана пострадали при обстреле армянскими военными, огонь ведется по Геранбойскому, Тертерскому, Агдамскому и Агджабединскому районам, сообщило Минобороны страны. Азербайджанская сторона утром атаковала на северном и юго-западном направлениях фронта, заявили сегодня власти Армении.

В результате обстрела городского кладбища Тертера из тяжелой артиллерии со стороны противника около 13.00 местного времени (12.00 мск) погибли местные жители Рустамов Васиф Бахадур оглу (1962 г.р.), Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989 г.р.) и Заманов Шакир Хасай оглу (1988 г.р.). Ранения различной тяжести получили пять человек - Мамедов Физули Али оглу, Амиров Нофал Эльмар оглу, Амиров Искендер Эльмар оглу, Аллахвердиев Эльсевер Вели оглу и Газанфарли Рафаэль Газанфар оглу. Пострадавшие госпитализированы, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 14.00 мск 15 октября, в результате обстрелов погибли 46 мирных жителей, ранены 223. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?".

Артиллерийские удары пришлись по местному кладбищу, когда там проходили похороны, сообщил корреспондент "Дождя" Василий Полонский, ставший очевидцем обстрела. Удар был нанесен из систем залпового огня "Град", предположил он в комментарии "Новой газете".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил армянскую сторону в целенаправленных атаках на мирных жителей. "Имеет ли городское кладбище военное значение? Абсолютно нет. Цель Армении - просто вызвать жертвы среди мирного населения", - написал Гаджиев в Twitter.

Продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, поэтому стороны конфликта и мировое сообщество в целом должны обеспечить начало мирных переговоров, заявили участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе. "Если немедленно не остановить военные действия, это приведет к разрастанию зоны нестабильности на всем Кавказе и к очередному гуманитарному кризису", - говорится в обращении, которое, по данным 15 октября, подписали 98 человек.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"