Четыре журналиста ранены в Нагорном Карабахе

01 октября 2020, 14:29

Группа иностранных журналистов попала под обстрел в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста, сообщил информационный центр при правительстве Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", по данным Азербайджана, с 27 сентября при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 16 человек, ранения получили 55. Сегодня подверглись обстрелу населенные пункты сразу в нескольких районах, в Тертере при разрыве снаряда погиб местный житель, сообщило Минобороны Азербайджана. 28 сентября Армения также сообщила о первом мирном жителе, погибшем в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. В Нагорном Карабахе, по официальным данным, погибло девять и ранено более 30 жителей. Три человека из них погибли во время авианалета на Мартакерт 30 сентября. Сегодня этот город подвергся артобстрелам.

После начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. Аналитики предположили, что Армения и Азербайджан не пойдут на развязывание полномасштабной войны, если в конфликт не ввяжутся третьи страны. Армения считает, что в конфликте уже участвуют турецкие военно-воздушные силы.

Сегодня азербайджанские военные возобновили обстрел населенных пунктов, сообщил представитель оперативного штаба при Минобороне Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. "Гадрут противник обстреливает артиллерией", - перевел сообщение Ованнисяна корреспондент "Кавказского узла".

В Нагорном Карабахе ранены два журналиста издания Le Monde. Граждане Франции попали под обстрел в Мартуни, сообщил Армянский единый информационный центр. Журналисты госпитализированы.

Кроме того, ранение в Мартуни получили оператор телеканала "Армения" Арам Григорян и репортер армянского сайта 24news, передал сообщение Единого информационного центра при правительстве Армении, корреспондент "Кавказского узла". Имя репортера 24news в сообщении не указано. Характер полученных журналистами ранений и степень их тяжести в сообщении не уточняется.

Под обстрел в Мартуни попали и другие иностранные журналисты, в том числе заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Сегодня им показывали дома в Мартуни, в которые 27 и 28 сентября попадали снаряды. "К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле", — приводятся слова Еловского в публикации на сайте телеканала "Дождь".

"Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище",- сказал "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко в четверг. По его словам, в Нагорном Карабахе Еловский работает без съемочной группы.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". По состоянию на 29 сентября, по данным министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении, погибло 84 военнослужащих, еще около 200 получили ранения.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".