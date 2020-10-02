02 октября 2020, 02:14

Армения отозвала своего посла в Израиле

МИД Армении отзывает посла в Израиле для консультаций в связи с поставкой этой страной оружия Азербайджану.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел",  с 27 сентября, по данным Азербайджана, при обстрелах армянскими военными населенных пунктов страны погибли 16 человек, ранения получили 55. В Нагорном Карабахе за пять суток боев погибли не менее 11 мирных жителей  и более 60 получили ранения. 1 октября Армения заявила о одном погибшем и двух раненых мирных жителях после обстрела, а Пашинян отчитался о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". 

В то время как международное сообщество призывает Азербайджан к прекращению боевых действий, Израиль продолжает поставлять в страну оружие, сообщила 1 октября пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Она заявила, что МИД  приняло решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций. "Такой стиль работы неприемлем", - заявила Нагдалян. 

Послом Армении в Израиле является Армен Смбатян, посольство в Тель-Авиве открылось 30 августа текущего года, сообщил "Спутник-Армения".

Израиль является одним из главных экспортеров оружия в Азербайджан, сообщил РБК. Страна поставляет азербайджанским военным, в частности, израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160 и беспилотники Aerostar.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

Баку озвучил условие прекращения военных действий в Нагорном Карабахе", "Нагорный Карабах признал эвакуацию жителей в Армению", "Армения и Карабах обвинили Турцию в серии авиаударов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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