Дубаков приговорен к 10 годам за участие в карабахской войне

22 июля 2021, 11:25

Суд в Баку приговорил гражданина России Эдуарда Дубакова к 10 годам колонии строгого режима, признав его участником боев против Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщал "Кавказский узел", в Бакинском суде по тяжким преступлениям 23 июня состоялось подготовительное заседание по делу Дубакова, обвиняемого в участии в военных действиях против Азербайджана в Нагорном Карабахе. Обвинение полагает, что он был привлечен к войне армянской стороной. На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные Дубакова. Подсудимый был обеспечен переводчиком и адвокатом по назначению. 7 июля Дубаков на судебном заседании отказался от признательных показаний, сказав, что давал их следствию под давлением.

Гражданин России обвиняется по статьям 214-3.1 (проведение учений с целью терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана). Также, по данным обвинения, Эдуард Дубаков был задержан "в связи с привлечением Арменией его к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе". Статья 214-3.1 УК Азербайджана предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, статья 218.2 – от шести до двенадцати лет, статья 318.2 – до пяти лет.

Суд в Баку приговорил сегодня Эдуарда Дубакова к 10 годам лишения свободы, после отбытия наказания в колонии строгого режима он будет принудительно депортирован, передало сегодня агентство АПА.

Дубаков выступил на суде с последним словом, он заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда. После этого суд удалился на совещание для вынесения приговора, передал сегодня Trend.az.

По версии обвинения, Дубаков незаконно посетил Нагорный Карабах, где принял участие в военных учениях на территории Кельбаджарского района. Затем 14 января он прибыл в Азербайджан из Турции для совершения теракта и провокаций, после чего был задержан, уточнило сегодня онлайн-издание Vesti.az.

Напомним, что на предыдущем заседании суда Дубаков признался, что посещал Нагорный Карабах, но делал это будто бы по заданию азербайджанских спецслужб. Он утверждал, что все обвинения против него надуманы, а признательные показания он дал под давлением. В суде заявили, что давление на Дубакова исключается, поскольку он гражданин России, а в Баку есть посольство России, и работники консульства его посещали.

Комментариев от адвоката Эдуарда Дубакова относительно приговора суда не поступало. К 11.25 мск 22 июля на сайте посольства России в Азербайджане нет информации относительно приговора суда в отношении Дубакова.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".