Жители азербайджанских сел заявили об усилении обстрелов

08 октября 2020, 20:44

Артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов Азербайджана усилились сегодня утром после недолгого затишья, заявили местные жители. Сильный ракетный удар пришелся на город Барда, где есть также пострадавшие и разрушения, рассказал фотокорреспондент "Кавказского узла".

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, в ходе которых обстреливаются населенные пункты в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Город Шуши подвергся ракетным обстрелам, там сегодня были ранены трое журналистов, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха.

По официальным данным на 8 октября, в Азербайджане число жертв среди мирных жителей с 27 сентября составило 31, еще 154 ранены. В Нагорном Карабахе погибли 23 мирных жителя и около 90 человек ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

"Если вчера число обстрелов существенно снизилось, то сегодня с утра вновь возобновились интенсивные обстрелы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Тертер Баба Рзаев.

По его словам, наиболее интенсивные артиллерийские удары наносились с 10 часов утра до полудня (примерно с 9.00 до 11.00 мск).

"Почти каждые 10-15 минут били мощными залпами. Снаряды сыпались на Тертер и села нашего района. После наши открыли ответную стрельбу и, видимо, подавили огневые точки противника, и удары по нам прекратились. Потом в течение дня изредка стреляли единичными выстрелами", - сказал мужчина.

Рзаев заявил, что за 12 дней войны в городе многое разрушено и уже невозможно понять, когда тот или иной объект подвергся обстрелам.

Об интенсивных обстрелах рассказал и житель села Сарыджалы Агдамского района Тахир Юсифов.

"Вчера было выпущено меньше снарядов. Сегодня словно веером стреляли по всей линии фронта. Мы слышали разрывы снарядов и в соседних селах нашего района. В наше село в этот раз не попали. Информации из других сел пока нет", - сказал Юсифов.

Мужчина отметил, что жители из-за обстрелов не могут заниматься хозяйственной деятельностью, выводить скот на пастбища; животных приходится кормить тем, что было припасено на зиму.

"Этот конфликт должен быть решен раз и навсегда, чтобы пришел прочный мир. Чтобы мы могли спокойно спать, не вздрагивать от частых разрывов снарядов", - отметил мужчина.

Сильный удар был нанесен по городу Барда, расположенном в 30 км от линии фронта. Один из снарядов упал примерно в 200 метрах от гостиницы, где живут журналисты, передал фотокорреспондент "Кавказского узла" Азиз Каримов.

"Мы с коллегами как раз собирались выехать в прифронтовые села, как услышали взрывы. От удара стены гостиницы сотрясались, словно произошло землетрясение. Мы быстро прибыли на ближайшее место взрыва и увидели, что один снаряд попал в ресторан, который полностью был разрушен. В это время там не было посетителей. Двое работников были легко ранены, потому что находились в момент взрыва в подсобном помещении", - рассказал Каримов.

Из Барды после ракетных ударов фоторепортаж “Кавказского узла”

По его словам, поблизости упали еще три снаряда, которые повлекли разрушения в домах, повреждения автомобилей и ранения нескольких человек. "Но самый крупный снаряд упал в поле в 2 км от Барды. В результате его падения образовалась воронка глубиной, наверное, в 15 метров. Поскольку вокруг не было гражданских объектов и домов, разрушений и пострадавших не было", - заявил Каримов.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что 8 октября около 11:00 по местному времени (10.00 мск) в результате падения ракеты на территорию расположенного в центре Барды ресторана два человека получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, ракеты, упавшие близ средней школы №5, нанесли серьезный ущерб зданию учреждения и многочисленным транспортным средствам, пострадали пять человек. Всего с 27 сентября по 8 октября погиб 31 мирный житель, 154 ранены. Разрушены 133 гражданских объекта, 928 жилых домов, 45 многоквартирных жилых зданий, проинформировало ведомство.

Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что по городу Барда был нанесен ракетный удар. Там пострадали семь мирных жителей, есть разрушения. Одна женщина в результате обстрела погибла в Геранбойском районе. Число жертв среди мирных жителей составило 31. Ракетным и артиллерийским обстрелам подверглись также города Гянджа, Тертер и села Агдамского, Геранбойского, Физулинского районов, сказано в сообщении ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Учреждения здравоохранения Азербайджана не предоставляют данных о раненых и их состоянии, ссылаясь на условия военного положения.

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