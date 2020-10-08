Три журналиста ранены при обстреле собора в Шуши

08 октября 2020, 18:04

Журналисты фиксировали разрушения, причиненные сегодня собору в Шуши, и попали под повторный обстрел, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал обстрел собора "террористическим актом" и пообещал восстановить его.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, в ходе которых обстреливаются населенные пункты в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Город Шуши подвергся ракетным обстрелам.

По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 ранен, а в Нагорном Карабахе погибли 23 мирных жителя и около 90 человек ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Служба чрезвычайной ситуации Нагорного Карабаха сообщила, что сегодня приблизительно в 14.00 и в 18.00 часов город Шуши подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу. От ракетных ударов серьезно пострадал собор Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц). Сейчас храм расчищают от обломков, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию службы ЧС.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назвал обстрел собора "террористическим актом" и вандализмом. "Но все разрушения будут восстановлены", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнюю публикацию на странице Арутюняна в Facebook.

В мэрии Шуши отказались уточнить "Кавказскому узлу" данные о жертвах среди мирного населения и разрушениях, отметив лишь, что при обстреле собора местные жители не пострадали. По данным информационного штаба в Степанакерте, в результате обстрелов сегодня днем и минувшей ночью жители Шуши не пострадали, но разрушено множество домов. "В ходе обстрела собора были ранены несколько журналистов. Состояние одного тяжелое, его оперируют", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель информационного штаба. Он уточнил, что ранен российский блогер Юрий Котенок.

Ранения в соборе Казанчецоц получили три журналиста, написал в Twitter омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Азербайджан повторно ударил собор Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара. Это – преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и журналистов, так как за ними вели наблюдение с беспилотника", - говорится в сообщении защитника прав человека Карабаха (перевод "Кавказского узла").

1 октября два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста пострадали при обстреле в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха. Обоих французских журналистов вывезли на родину самолетом.

Минобороны Азербайджана в связи с обвинениями в обстреле Шуши заявило, что не занимается разрушением религиозных памятников.

"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями азербайджанской армии. В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозно-архитектурным памятником архитектуры, азербайджанская армия не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные", - процитировало сегодня РИА "Новости" сообщение азербайджанского военного ведомства.

По состоянию на 18.30 (17.30 мск), непрерывно обстреливаются Степанакерт, Мартуни и другие районные центры Нагорного Карабаха, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Службы по ЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Обстрел населенных пунктов ведется в основном артиллерией. С небольшим интервалом, начиная с полудня. Однако были замечены и беспилотники. На данный момент все жители находятся в убежищах", - сказал Тадевосян.

Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информацию о боевых потерях и жертвах среди мирного населения "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"