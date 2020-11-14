Минздрав Армении заявил о гибели 2317 военнослужащих в Нагорном Карабахе

14 ноября 2020, 14:42

Тела 2317 военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта, прошли судмедэкспертизу, сообщило министерство здравоохранения Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 1339 погибших солдат. Азербайджан и Нагорный Карабах обменялись телами погибших.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России, предусмотрено возвращение беженцев в районы Нагорного Карабаха и обмен военнопленными и телами погибших, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

Министерство здравоохранения Армении сегодня сообщило, что 2317 военнослужащих погибли в карабахской войне, уточнив, что речь идет о погибших, тела которых прошли судмедэкспертизу. "Конфликтующие стороны на данный момент не могут располагать окончательными цифрами, поскольку процесс обмена [телами погибших] еще продолжается", - цитирует пресс-секретаря Минздрава Армении Алину Никогосян "Интерфакс".

Никогосян отметила, что "есть неопознанные трупы".

Власти Азербайджана не озвучили число боевых потерь. При этом, по данным сторон, в Азербайджане, к 7 ноября были убиты в результате обстрелов не менее 93 мирных жителей, ранены 404. В Нагорном Карабахе к 6 ноября погибли 49 мирных жителей, 157 человек получили ранения. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".